Fakta

Roblox

Vuonna 2006 julkaistu Robox on ilmainen monen pelaajan verkkopelialusta, jolla on yli 55 miljoonaa päivittäistä pelaajaa. Roblox on käytettävissä Windowsilla, iOS:llä, Androidilla ja Xbox Onella.

Robloxin sisällä on tuhansia minipelejä ja miljoonia pelimaailmoja. Pelaajat voivat luoda ja jakaa omia pelimaailmojaan tutuille tai tuntemattomille. Monet suosituimmista minipeleistä perustuvat johonkin valmiiksi suosittuun formaattiin, kuten Netflix-hitin Squid Gamen peleihin.

Pelissä pelaaja on vapaa tekemään mitä haluaa, kuten rakentamaan, leikkimään, pelaamaan tai kisaamaan muiden kanssa. Useimmille pelaajille Roblox on tapaamispaikka, jossa voi kuluttaa aikaa kavereiden tai tuntemattomien kanssa.

Robloxissa ohjataan hahmoa, jonka ulkonäköä voi muuttaa ostamalla Robux-valuutalla vaikka uuden paidan tai hatun.

Roblox-pelaajista huomattava osa on alaikäisiä. Pelin PEGI-ikäraja on 7, App Storessa ikärajaksi on merkitty 12, Play Store suosittelee peliä yli 10-vuotiaille.