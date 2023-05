Epic Games tarjoaa parhaillaan pelikaupassaan ilmaiseksi pc:lle mieleenpainuvaa Death Stranding -scifiseikkailua. Pelistä tarjotaan perusversiota eikä uudempaa ohjaajan versiota.

Death Stranding on valtavirrasta poikkeava suuren budjetin avoimen maailman toimintapeli. The Walking Dead -sarjasta tunnettu Norman Reedus esittää pelissä lähettiä, joka seikkailee tuhoutuneessa Amerikassa.

IS:n arvioissa Johannes Valkola on kirjoittanut pelistä seuraavasti:

Idea on jakaa postia jylhissä maisemissa ja yhdistää siten kansakunta. Kuormat kasvavat paikoin valtaviksi ja olosuhteet ankariksi. Monesti väärä askel on kohtalokas. Pointti on, että kaikki vaatii aikaa ja vaivaa. Upeassa luonnossa keskittynyt tarpominen vie syvälle omiin ajatuksiin.

Toivon ja toivottomuuden rajamaan tavoittava Death Stranding on täynnä löytämisen iloa ja yllätystä. Kyse on poikkeavasta suuren budjetin pelistä: se on rauhallinen, hauska, filosofinen, poliittinen ja siinä on tarkoitus auttaa muita. Yksinpeliin saumattomasti, ainutlaatuisesti yhdistyvä nettiosio muistuttaa, ettei kukaan ole yksin.