GTA 6:n julkaisusta saatiin varma merkki

GTA-omistaja ennustaa liikevaihtonsa räjähtävän huhtikuussa 2024 alkavan tilikauden aikana.

Vuonna 2013 julkaistu GTA V on sarjan viimeisin osa. Kuvassa pelin päähenkilöt Michael, Franklin ja Trevor.

Maailman tämän hetken odotetuin peli eli Grand Theft Auto 6 saatetaan hyvinkin julkaista vuoden 2024 aikana, uutisoi IGN.

GTA-julkaisija Rockstar Gamesin omistaja Take-Two Interactive arvioi tuoreessa tilivuosikatsauksessaan tulojensa nousevan merkittävästi tilikausilla 2025 ja 2026. Tilikausi 2025 alkaa huhtikuussa 2024.

Take-Twon mukaan sen liiketoimintayksiköt ovat viime vuosina valmistelleet projekteja, jotka nostavat yhtiön liikevaihdon ja kiinnostavuuden aivan uudelle tasolle. Liikevaihdon uskotaan nousevan tilikauden 2025 aikana ennätykselliseen kahdeksaan miljardiin dollariin.

Sijoittajille suunnatussa viestissä ei mainita GTA:ta, mutta se on Take-Twon tuotteista ylivoimaisesti suurin. Sarjan edellinen osa GTA V on vuodelta 2013.

Aiemmin on huhuttu, että GTA 6 – joka ei ole edes projektin vahvistettu nimi – julkaistaisiin vuoden 2024 loppupuolella. Näin ovat arvioineet muun muassa tunnettu GTA-vuotaja Tez2 sekä Microsoft.

Rockstar Games vahvisti vuonna 2022, että sarjan seuraava osa on kehitteillä. Huhuissa on puhuttu GTA 6:sta. Pelistä vuosi viime kesänä kehitysmateriaalia verkkoon, jonka Rockstar vahvisti myöhemmin aidoksi.

Pelisarjan edellistä osaa on myyty kaikkiaan häkellyttävät 180 miljoonaa kappaletta. 10 vuoden aikana se on tuottanut yli kahdeksan miljardia dollaria. Yksi syy GTA V:n menestykselle on ollut sen supersuosittu verkkopelitila.