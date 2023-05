Raivo repesi! Peli­firma heitti roskiin toivotun ominaisuuden ja pimitti tietoa yli vuoden: ”Koko peli on nyt täysin turha”

Overwatch 2:ta mainostettiin pitkään laajalla tarinavetoisella kampanjatilalla, josta on nyt luovuttu.

Blizzard Entertainment on perunut Overwatch 2:n odotetun laajan tarinavetoisen PvE-kampanjatilan julkaisun.

Kehittäjät kertovat uusimmassa videoblogissa, että alkuperäinen visio oli liian laaja ja kunnianhimoinen verkkopeliä ajatellen. Kampanjassa oli tarkoitus olla mukana yli 40 hahmoa, joilla jokaisella on uniikit taitonsa ja kykypuunsa. Pelattavaa ja tehtäviä haluttiin tarjota kymmeniksi tunneiksi. Näin ei kuitenkaan tapahdu vuosia kestäneistä mainospuheista huolimatta.

Täysin ilman tarinavetoisia tehtäviä pelaajat eivät kuitenkaan jää. Peliin lisätään jo seuraavalla kaudella muutama tehtävä, mutta ne ovat toteutukseltaan täysin erilaisia kuin on mainostettu ja kestoltaan paljon lyhyempiä.

Blizzard kertoi vuonna 2019 kehittävänsä Overwatch 2:ta, joka korvasi syksyllä 2022 alkuperäisen Overwatchin. Jatko-osa julkaistiin ilmaisena.

Jatko-osaa perusteltiin muun muassa juuri PvE-kampanjalla ja tehtävillä, joita ei ollut mahdollista lisätä alkuperäiseen peliin. Jatko-osan kehitystyön takia alkuperäisen Overwatchin viimeiset vuodet olivat sisällöllisesti köyhiä.

Laajan ja kunnianhimoisen tarinatilan heittäminen roskiin on saanut monet näkemään punaista. Sosiaalisessa mediassa on kummasteltu Blizzardin ratkaisua, kun tarinatilaa on työstetty useamman vuoden ajan.

– Mikä pelleshow.

– Koko peli on nyt täysin turha. Hyvää työtä.

– 100 % paskapuhetta. PvE-kokemus oli kirjaimellisesti se, millä koko Overwatch 2 myytiin meille pelaajille!

– Blizzard on näköjään oikeasti se kaikkein huonoin firma.

Overwatchin Reddit-alueella peruutusta koskeva ketju sai pelkästään 1000 kommenttia tunnissa. Tällä hetkellä kommentteja on lähes 6000. Positiivisia kommentteja on käytännössä mahdoton löytää.

Kehittäjät kertovat vlogissa, että Overwatch on ensisijaisesti verkkomoninpeli, minkä ehdoilla peliä kehitetään ja parannellaan. Gamespotin haastattelussa pelin kehitystyön vetovastuussa oleva Aaron Keller kertoo, että päätös hylätä alkuperäinen ajatus PvE-kampanjasta tehtiin syksyllä 2021.

Vaikka päätös tehtiin kokonainen vuosi ennen jatko-osan, kehittäjät eivät antaneet edes vihjeitä siitä, että odotuksia kannattaisi laskea. Kellerin mukaan alkuperäinen idea ei lopulta ollut se, mitä peli tarvitsee tai mitä pelaajat haluavat.

Kellerin tuoreet kommentit näyttävät suorastaan törkeiltä alkuvuonna julkaistuun NME-haastatteluun peilaten. Silloin vielä Keller antoi olettaa, että kunnianhimoinen kampanja on yhä tuloillaan. Päätös sen hylkäämisestä oli kuitenkin jo tehty.

Overwatch on yksi Blizzardin suosituimmista pelisarjoista. Alkuperäistä vuonna 2016 julkaistua osaa on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Jatko-osan pelaajamäärää ei ole kerrottu tämän vuoden puolella, mutta 25 miljoonaa pelaaja kokeili sitä julkaisun jälkeisen ensimmäisen kymmenen päivän aikana.