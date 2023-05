ENCE teki 4 071 279 euron liikevaihdolla yli miljoonaa euroa voittoa.

Suomalaisen esports-organisaatio ENCEn vuosi 2022 oli taloudellisesti sen kaikkien aikojen paras. Ylivoimaisesti.

Yrityksen tilikaudella (1.1.–31.12.2022) liikevaihto nousi 4 071 279 euroon ja tulos oli 1 114 966 euroa plussan puolella.

Aiempi liikevaihtoennätys oli 2,7 miljoonaa (2019) ja kaikkien aikojen paras tulos 169 000 euroa (2021).

Huippuvuodesta huolimatta yhtiö päätti olla jakamatta osinkoja. Viideltä viime tilikaudelta voittoa on kertynyt yhteensä 1,23 miljoonaa euroa. Yrityksen taseen loppusumma on tuoreimman tilikauden jälkeen 1 179 601 euroa.

ENCEn liikevaihto on kasvanut roimasti lyhyessä ajassa.

Toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo Ilta-Sanomille liikevaihdon kasvaneen merkittävästi Louvre-sopimuksen myötä. Louvre takaa paikan ESL:n järjestämiin Counter-Strike-turnauksiin ja liigoihin sekä osaan niihin liittyvistä tulovirroista.

– CS-joukkueen menestys kasvatti merkittävästi myös esimerkiksi Valvelta tuloutettavaa liikevaihtoa, Kuusisto viittaa major-turnausten virtuaalitarroihin, joiden myynneistä joukkueet saavat osan.

ENCE on aiemmin investoinut aggressiivisesti kasvuun, mutta nyt tulos oli reilusti voitollinen. Onko investointien aika ohi?

– Tällä hetkellä on haastava löytää uusia investointikohteita, jossa järkevän liiketoiminnan rakenteet olisi olemassa. Toisaalta olemme rekrytoineet lisää henkilökuntaa toimistolle. Katsomme avoimin mielin tulevaisuuteen.

Fakta ENCE Perustettu Helsingissä huhtikuussa 2013. Encellä on työntekijöitä 37 mukaan luettuna pelaajat, valmentajat ja muut mukaan. Yrityksellä on 300-neliöinen toimisto Helsingin Pitäjänmäellä. Oman määritelmänsä mukaan ”mediatalomainen toimija, joka tuottaa pelaajien ja joukkueiden kautta näkyvyyttä kumppaneille”. Kilpailee Counter-Strikessa ja NHL:ssä. CS:sä on kaksi joukkuetta: kansainvälinen kokoonpano ja suomalainen akatemia. Lisäksi palkkalistoilla on sisällöntuottajia. Perusti vuonna 2022 CS-akatemian, jota kautta etsitään uusia suomalaisia huippulupauksia. Akatemiajoukkue on tällä hetkellä HLTV.orgin Suomen-rankingin kärkijoukkue.

Esports on viimeisen vuoden aikana ollut rajussa vastatuulessa maailmalla, kun sijoitusrahahanat on väännetty tiukalle. Isoja nimiä on ajettu alas, myyty eteenpäin ja työntekijöitä vähennetty.

Kuusiston mukaan esports-markkinasta on otettu reilusti pois ”kuumaa ilmaa” ja menossa on ”korjausliike”, jonka seurauksena moni yritys menee vielä nurin.

– Järjettömän korkealle nousseet yritysten arvostukset perustuivat epärealistisiin lyhyen aikavälin odotuksiin sen sijaan, että ne olisivat pohjautuneet liiketaloudellisiin mittareihin, Kuusisto avaa alan tilannetta.

– Myös Suomessa on jo jouduttu lopettamaan organisaatioita ja monella on vaikeaa. Me näemme tulevaisuuden kuitenkin valoisana: pelaaminen ja mielenkiinto pelaamista kohtaan on vain kasvussa. Kunhan rakenteita saadaan kehitettyä, niin tällä alalla on paljon annettavaa Suomelle ja suomalaisille.

ENCEn toiminta lähti lentoon alkuvuodesta 2019, kun silloinen suomalaispelaajista koostuva CS-joukkue eteni sensaatiomaisesti major-arvoturnauksen finaaliin asti.

ENCEn taloudellinen pärjääminen on sekä Suomessa että maailmalla poikkeuksellista. Pääosa alan toimijoista tekee tappiota. Kilpailijoista poiketen ENCE on rakennettu alusta saakka kestävälle pohjalle. Päätöksiä ei tehdä hypen vaan taloudellisin perustein ja tarkan analyysin päätteeksi.

– Tiedostamme, ettei meillä ole käytössämme maailman suurimpia resursseja, joten toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen ja ennen kaikkea parhaan joukkueen rakentamiseen, niin serverillä kuin toimistollakin.

Viime vuonna ENCE jätti PUBGin ja StarCraftin. Kuusiston mukaan uusia pelejä ja mahdollisuuksia pohditaan jatkuvasti. Räiskintäpelit ovat ”syvällä ENCEn dna:ssa”, mutta loppupeleissä genrellä ei ole väliä.

– Tarpeen vaatiessa teemme nopeastikin päätöksiä, kunhan löytyy sekä kilpailullisesti että taloudellisesti mielekäs mahdollisuus.