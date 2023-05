EU antoi hyväksyntänsä Microsoftin ja Activision Blizzard Kingin yrityskaupalle.

Euroopan unionin kilpailuviranomainen on antanut hyväksyntänsä pelialan suurkaupalle, jossa Microsoft ostaisi Activision Blizzard Kingin 68,7 miljardilla dollarilla (noin 63 miljardia euroa).

Samalla kilpailuviranomainen linjasi, että Microsoftin pitää tarjota kilpaileville pilvipelipalveluille maksutta lisenssit Activision Blizzardin peleihin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

EU on ensimmäinen kolmesta suuresta kilpailuviranomaisesta (EU, Britannia, Yhdysvallat), joka on näyttänyt vihreää valoa jättikaupalle, uutisoi The New York Times.

Britannia ilmoitti huhtikuun lopussa estävänsä kaupan. Yhdysvaltojen kauppakomission kanta selviää näillä näkymin vasta elo-syyskuussa, mutta komissio ilmoitti joulukuussa 2022 pyrkivänsä estämään kaupan.

Japanin kilpailuviranomainen on lisäksi antanut hyväksyntänsä kaupalle. Microsoftin pääkilpailija Sony on japanilainen.

Kahden jättiläisen yrityskauppa on ollut vastatuulessa yhdestä selvästä syystä: se parantaisi merkittävän pelurin eli Microsoftin asemaa pelimarkkinoilla huomattavasti.

Microsoft on merkittävä toimija pelialalla, sillä Windows-käyttöjärjestelmä on pc-pelaajien suosikki ja Xboxilla on myös vahva jalansija konsolimarkkinoilla. Huolta on ollut varsinkin siitä, että Microsoft voisi rajoittaa suosikkipelien kuten Call of Dutyn saatavuutta kilpailevilla alustoilla.

Britannian kilpailuviranomainen torppasi kaupan pilvipelaamiseen liittyvien huolien takia. Microsoft on pilvipelaamisen isoin nimi Xbox Game Pass -palvelullaan. Yritykset ovat valittaneet Britannian viranomaisen päätöksestä.

Britannian kilpailuviranomainen CMA on ehtinyt jo reagoida myös EU:n tuoreeseen ilmoitukseen. CMA twiittasi, että aiempi linjaus pysyy voimassa eli kauppa on yhä estetty kuningaskunnan osalta. Syynä ovat yhä huolet liittyen pilvipelipalveluihin ja niiden tarjontaan.

Megakauppa oli tarkoitus viedä päätökseen kesäkuussa 2023, mutta aikataulu meni uusiksi jo Britannian kilpailuviranomaisen päätöksen takia. Microsoftin ja Activision Blizzard Kingin edustajat ovat toistuvasti todenneet, että pelialan historian suurin kauppa on yhä tarkoitus saattaa maaliin.

Microsoftin omistukseen siirtyisi kaupassa muun muassa Call of Duty-, World of Warcraft-, Overwatch-, Diablo-, Hearthstone- ja Candy Crush -pelisarjat. Kaupan myötä Microsoftista tulisi pelialan kolmanneksi suurin yritys.