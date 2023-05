Peliala on tuonut Suomeen hurjan määrän veroeuroja viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomi tunnetaan mobiilipeleistä, mutta myös pc-pelaaminen on erittäin suosittua Suomessa.

Suomen pelialan liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa vuonna 2021. Ala tuotti voittoa 900 miljoonaa euroa.

Asiasta kertoo uudessa raportissaan Suomen pelialan etujärjestö Neogames. Järjestön mukaan Suomen pelialan yleiskuva on ”hyvin positiivinen kaikilla mittareilla mitattuna”.

Myös vuoden 2022 liikevaihto näyttäisi pysyvän 3,2 miljardissa, mutta lopullinen tulos ei ole vielä selvillä. Suomen peliala on yksi Euroopan suurimmista ja mobiilipelien osalta johtava tekijä.

– On huomionarvoista, että Suomen peliala on viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt 23 miljardin euron kumulatiivisen liikevaihdon ja maksanut erilaisia veroja Suomeen yli 2,5 miljardia euroa, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen.

Suomessa sijaitsevia suuria ja tunnettuja peliyrityksiä ovat esimerkiksi Supercell, Rovio, Small Giant Games, Seriously, Remedy, Fingersoft ja Housemarque.

Raportin mukaan Suomen peliala työllistää nykyisin noin 4100 henkeä, joista naisten osuus on 22 % ja ulkomaalaisten 30 %. Parissa vuodessa kasvua on tullut yli 500 työntekijää.

Kasvusta huolimatta yksi tulevien vuosien suurimmista ongelmista on osaajapula. Tarvetta on vähintään 500 lisätyöntekijälle seuraavan parin vuoden aikana. Erikoisosaajista on varsinkin pulaa Suomessa, joten osaajia haetaan kansainvälisesti.

Alalle on syntynyt kasvun seurauksena myös uusia toimijoita. Vuoden 2022 lopulla toiminnassa olevia suomalaisia pelistudioita oli arviolta 232. Pelistudioiden määrän kasvusta huolimatta pelejä julkaistaan vähemmän.

Syynä on nykytrendi, joka näkyy varsinkin nettipeleissä. Pelejä päivitetään entistä pidempään, jolloin puhutaan GaaS-mallista (game as a service). Peleistä tulee ajassa eläviä ja muuttuvia palveluita, jollainen on esimerkiksi Fortnite.

Suomi tunnetaan varsinkin Rovion ja Supercellin luomista mobiilipelihiteistä. Mobiililaitteet ovatkin suosituin kehitysalusta 66 prosentilla, mutta myös pc hengittää aivan perässä 64 prosentilla. Neogamesin mukaan 59 prosenttia studioista kehittää pelejään vähintään kahdelle alustalle.

Newzoo kertoi kesällä 2022, että Suomessa on 3,5 miljoonaa pelaajaa. Heistä 46 % on naisia. Enemmistö pelaa mobiililaitteella.

Pelaajista suurin ikäryhmä on 21–35-vuotiaat (33 %), joiden perässä tulevat 36–50-vuotiaat (26 %), 10–20-vuotiaat (24 %) ja 51–65-vuotiaat (17 %).