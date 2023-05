”Mestariteos”, arvosana 96/100 – viime viikolla julkaistiin yksi kaikkien aikojen parhaista peleistä

Nintendo teki sen taas. Juuri julkaistu Zelda-peli on välitön klassikko, toteavat kriitikot ympäri maailmaa lähes yhdestä suusta.

Tears of the Kingdom on monien mielestä vuoden 2023 peli, vaikka mennään vasta toukokuussa.

Kyllä sen voi melkein jo kirkossa kuuluttaa, jos katsoo pelaajien vastaanottoa ja median jakamia arvosanoja.

Nintendon perjantaina julkaisema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on lähes varmasti vuoden 2023 paras peli.

Metacritic listaa pelille 88 arviota, joiden keskiarvo on uskomattomat 96/100. Täydet pisteet peli on saanut esimerkiksi Saksan Eurogamerilta, PCMagilta, Washington Postilta, TheGamerilta, Dexertolta, IGN:ltä ja GameSpotilta. Pelaajien arvosana on 2500 arvion jälkeen 87/10.

Arviosivustolla uuden Zeldan edelle yltää vain 17 peliä kriitikoiden pisteillä. Monissa arvioissa peliä kutsutaan mestariteokseksi. Voidaan siis puhua välittömästä klassikosta, joka muistetaan vielä pitkään. Mutta miksi?

Tears of the Kingdom tarjoaa edellisosaa enemmän erilaisia vihollisia ja pomohahmoja.

Tears of the Kingdom on jatkoa vuoden 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wildille, joka on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä peleistä. Se on myynyt yli 30 miljoonaa kappaletta, minkä lisäksi se valittiin vuoden parhaaksi 2017 peliksi lukuisissa peligaaloissa ja -medioissa.

Breath of the Wild keräsi valtavasti kehuja upeasta ja laajasta maailmastaan, jota pelaaja pääsi koluamaan täysin vapaasti heti alusta alkaen. Vapaasti tutkittava maailma yhdistettynä muuten kaikin puolin erinomaiseen seikkailupeliin ja toimiviin mekaniikkoihin tarjoaa ikimuistoisen kokemuksen, jonka pariin tekee mieli palata kerta toisensa jälkeen. Varsinkin, kun pelin läpäisyyn menee keskimäärin 50 tunnista ylöspäin.

Tears of the Kingdom jatkaa siitä, mihin kehitystyö päättyi Breath of the Wildin kohdalla. Kaikki on vain isompaa ja parempaa, kuten edellisestä osasta tuttu pelimaailma, jota on laajennettu huomattavasti.

Pelin isoin uudistus on kyky yhdistää erilaisia esineitä ja luoda jotain ihan uutta. Pelaaja voi rakentaa aseiden lisäksi esimerkiksi työkaluja, kulkuneuvoja tai vaikka sillan. Mahdollisuus luoda käytännössä mitä tahansa on hurmannut kriitikot, sillä lähes kaikissa arvioissa hehkutetaan vuolaasti tätä uutta toimintoa.

Näin helposti pelaaja voi tehdä veneen:

Monissa arvioissa kerrotaan pelin läpäisyyn menneen yli 80 tuntia. Pelattavaa siis riittää, jos uppoutuu tutkimaan laajaa pelimaailmaa ja sen tarjoamia luolia, saaria ja yllätyksiä. Tarina on kerännyt kehuja toteutuksestaan, joskin se ei ollut edellisenkään osan kohdalla monien mielestä pelin ykkösjuttu.

Kaiken kaikkiaan lähes kaikissa arvioissa toistetaan lähes samaa mantraa: Tears of the Kingdom on käytännössä täydellinen jatko-osa pelille, jota moni pitää kaikkien aikojen parhaana. Tai piti.

Uusi Zelda on kiistaton ennakkosuosikki jo nyt, kun vuoden peli palkitaan joulukuussa pidettävässä The Game Awardsissa. Haastajiksi odotetaan ja toivotaan Microsoftin odotettua Starfield-toimintaroolipeliä ja PlayStation-yksinoikeuspeliä Marvel's Spider-Man 2:ta, jotka molemmat julkaistaan syksyn aikana.