Kommentti: Disneyllä on käsissään todellinen Star Wars -helmi, joka uhkaa jäädä monelta näkemättä

Videopelimaailman uusin Star Wars -seikkailu parantaa loistavaan edeltäjäänsä verrattuna lähes kaikessa, toteaa toimittaja Joona Laukkanen.

Star Wars on ollut sekavassa tilassa viime vuodet. Disney osti 70-luvulla alkaneen saagan oikeudet miljardikaupassa George Lucasilta 2010-luvun alkupuolella.

Vuonna 2015 Star Wars -faneja hellittiin ensimmäisellä uudella Star Wars -elokuvalla sitten vuonna 2005 ilmestyneen Sithin koston. The Force Awakensista alkanut trilogia muodostui kuitenkin lopulta suurimmalle osalle faneista pettymykseksi ja lässähti toden teolla vuoden 2019 Rise of Skywalker -elokuvaan.

Samana vuonna, noin kuukausi ennen Rise of Skywalkerin ensi-iltaa, julkaistiin myös ensimmäinen Disneyltä vihreää valoa saanut tarinavetoinen Star Wars -peli Jedi: Fallen Order.

Fallen Order saapui estradille ilman sen suurempia fanfaareja. Vaikutti siltä, ettei pelistä julkaistu ennakkomateriaali ollut säväyttänyt pelaajia. Kaikki kuitenkin muuttui, kun peli alkoi kerätä mainetta onnistuneena Star Wars -seikkailuna, joka yhdistelee tasohyppelyä tyydyttävän valosapelitaistelun kanssa. Tarinakin oli kiinnostava – ja ennen kaikkea Star Warsia.

Fallen Order toi Star Wars -maailmaan uuden päähahmon, Cal Kestisin, tämän luotetun kumppanin pikkudroidi BD-1:n sekä liudan muita uusia hahmoja. Tarina sijoittui Star Wars -saagan ehkä mielenkiintoisimmalle ajanjaksolle eli kolmannen ja neljännen osan välille.

Jedi: Survivorissa voi muun muassa heilutella samantyylistä valosapelia kuin Kylo Ren.

Neljä vuotta myöhemmin Jedi-saaga on palannut uuden Jedi: Survivor -pelin merkeissä. Ensimmäisessä pelissä nuori, vielä jedi-itseään etsinyt Cal on nyt viisi vuotta vanhempi ja kokeneempi.

Jedi: Survivor on osoitus siitä, että Disneyn yksi suurimmista Star Wars -kultakimpaleista ei löydy tällä hetkellä valkokankaalta tai Disney Plus -suoratoistopalvelusta, vaan videopelimaailmasta.

Pelinkehittäjä Respawn Entertainment on neljän vuoden aikana kuunnellut fanien ääntä ja rakentanut erinomaisesti Fallen Orderin perustuksien päälle tuoden uuteen peliin kolme uutta taistelumekaniikkaa, hiottua tasohyppelyä, valtavasti sivumateriaalia sekä hienon tarinan. Se kiihdyttää loppua kohti sellaiseen vauhtiin, että ajokortti päätyisi vähemmästäkin hyllylle.

Erityisesti Cal Kestisin hahmoon on panostettu. Ensimmäisessä pelissä Cal oli nuori ja harhaileva, mutta sympaattinen hahmo. Viisi vuotta vanhempi Cal on itsevarma karismaa huokuva huuliveikko. Kehut on annettava Calia näyttelevälle Cameron Monaghanille, jonka roolisuoritus on erinomainen läpi Calin hyvien ja huonojen hetkien.

Jedi: Survivor tarjoaa pelaajalle valtavan määrän kustomointimahdollisuuksia Calin ulkonäöstä tämän vaatteisiin sekä valosapeliin ja laserpyssyyn.

Kysymys kuuluukin: onko tässä Disneyn oma The Last of Us?

No ihan The Last of Usin tasoisesta tarinankerronnasta ja hahmodynamiikasta ei voi Jedi-pelisarjan kohdalla puhua, mutta hahmona Cal Kestis on kiinnostavampi ja moniulotteisempi kuin yksikään viimeisimmän Star Wars -trilogian hahmoista oli. Calin droidiystävä BD-1 voisi olla Disneylle uusi Baby Yoda, ja Star Warsille tärkeä lelumyynti olisi lähes taattua.

Voi toki olla, että Disney on jo ylikäyttänyt sarja- ja elokuvatuotannossaan ajanjakson, jolle Jedi-saaga sijoittuu. Kolmos- ja nelososan väliin sijoittuvat nimittäin myös Kenobi- ja Andor -sarjat sekä Rogue One- ja Solo-elokuvat.

Jedi-saaga loistaa näiden rinnalla siinä, että se nivoo esiosia ja alkuperäisiä elokuvia toden teolla yhteen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Survivorin uudet vastustajat, esiosista tutut taisteludroidit ja Fallen Orderin alku, jossa Cal työskentelee tasavallan ajan avaruusalusten romuttamolla.

Ensimmäisestä pelistä tutut hahmot, kuten kuvassa nähtävä Merrin, tekevät paluun jatko-osassa.

Lisäksi televisio- ja elokuvatuotannossa on yksi ylivoimainen etu videopeleihin verrattuna: niitä eivät suorituskykyongelmat vaivaa. Vaikka Jedi: Survivor on loistava peli, jonka parissa viihtyy kymmeniä tunteja, se toimii nahkeasti.

Lyhimmän tikun vetivät pc-pelaajat, joilla on ollut vaikeuksia saada peliä pyörimään lähes millään kokoonpanolla. PlayStation 5 pyöritti peliä kohtalaisesti, mutta ruudunpäivitys sukeltaa konsolilla usein avarilla alueilla sekä silloin, kun ruudulla tapahtuu paljon. Peli myös kaatui kerran.

Joten Disney, päästäkää Cameron Monaghan irti myös perinteisillä ruuduilla ja tuokaa Cal Kestisin seikkailut niidenkin Star Wars -fanien maailmaan, jotka eivät videopelejä pelaa! Niin tehtiin myös The Last of Usin kanssa, josta tuli yksi kaikkien aikojen HBO-hiteistä.