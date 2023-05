Perjantaina julkaistavan uuden Zelda-pelin ulkomainos pääkaupunkiseudulla naurattaa monia.

Japanilainen Nintendo julkaisee vuoden suurimman pelinsä tällä viikolla, kun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom näkee pitkän odotuksen jälkeen päivänvalon.

Potentiaalista vuoden peli -palkintorohmua on mainostettu laajalti myös Suomessa. Twitteriin jaetun kuvan perusteella ainakin ulkomainoksissa pelin slogan on käännetty päin prinkkalaa.

Katumainoksessa lukee ”sinulla on voima muuttaa kaiken”. Alkuperäinen teksti on englanniksi ollut todennäköisesti muodossa ”you have the power to change everything”. Tämä on lopputulos, jos käyttää Google Translatea.

Todennäköisesti mainoksessa pitäisi lukea ”sinulla on voima muuttaa kaikki”, joka sekään ei ole kovin sujuvaa suomea. Voimilla nimittäin viitataan tässä tapauksessa pelihahmon kykyihin, joten esimerkiksi ”voit muuttaa kaiken kyvyilläsi” olisi esimerkiksi alkuperäisen merkityksen säilyttävä käännös.

IS:n työntekijä bongasi myös mainoksen katukuvasta.

Käännöskukkanen nousi muun muassa Redditin Suomi-alueen ykköspuheenaiheeksi.

– Mitäs me ammattikääntäjillä, kun tekoäly korvaa kaikki, kuului ketjun suosituin kommentti.

– Legenda Zeldan: Kyyneleet kuningaskunnan, vitsaili toinen.

Nintendon odotettu avoimen maailman toimintaseikkailupeli julkaistaan 12. toukokuuta Nintendo Switchille. Peli on jatkoa keväällä 2017 julkaistulle The Legend of Zelda: Breath of the Wildille, jota on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta.