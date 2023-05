Kommentti: Kello tikittää Aleksi Virolaisen joukkueelle, jonka nyky­taso on suorastaan naurettava

Suomalaiskapteenin johtama Ninjas in Pyjamas näyttää hädin tuskin joukkueelta. Sen korjaamisen pitäisi olla helppoa, mutta onko kukaan tiimissä hereillä ongelmiin, kysyy Ilta-Sanomien Tatu Partanen.

Viimeistä viedään.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen joukkue Ninjas in Pyjamas kisaa kuin kisaakin CS:GOn viimeisessä majorissa Pariisissa. Ranskaan lähdetään tilanteesta, jossa NIPin tilanne on historiallisen huono.

“Ninjat” lähtivät kotiin edellisestä suurturnauksesta, IEM Riosta, ennen pudotuspelejä. Viimeiseksi jääneessä pelissä NiP otti todella ruman selkäsaunan Heroicilta.

Riossa nähty esitys oli pettymys, vaikka tiimin viimeaikaiset suoritukset ovatkin olleet suhteellisen samaa tasoa. ESL Pro League, IEM Katowice ja BLASTin kevätkausi päättyivät myös ennen pudotuspelejä. IEM Dallasin karsinnoista NiP ei selvinnyt jatkoon.

Tämä taso on NIPin kaltaiselle organisaatiolle suorastaan häpeällinen.

NIP haluaa organisaatiotasolla olla maailman parhaimmistoa. Ei puhuta mistään top10:n rajamaastosta vaan kivenkovasta top5:stä. Pokaaleja pitää saada koristamaan toimistoa.

Ruotsalaisjätti on panostanut mittavia summia ja hurjan määrän resursseja joukkueeseen, joka voi nykyisellään vain haaveilla mitalipeleistä saati finaaleista.

Tämän huomioiden on suorastaan järkyttävää, että CS:GOn viimeiseen majoriin mentäessä NIP on joukkueena huonompi kuin vuotta takaperin Antwerpenissä, jossa tiimin pelaajamateriaali oli huomattavasti heikompi.

Vertailun vuoksi: Antwerpenissä NIP oli pudotuspeleissä. Tänä vuonna arvostetun HLTV-sivuston asiantuntijat arvioivat, että “Ninjat” voittavat ensimmäisessä lohkovaiheessa yhden ainoan ottelun, eli he tippuisivat jaetulla 20.–22. sijalla. Tämän ei paperilla pitäisi olla edes mahdollista.

Antwerpenin majoreilla NiP selvisi pudotuspeleihin. Paperilla se kokoonpano oli nykyistä heikompi.

Pelkästään nykykolmikon Virolainen, Fredrik ”REZ” Sterner ja Kristian “k0nfig” Wienecke pitäisi riittää ytimeksi tiimille, joka taistelee vähintään joka turnauksen pudotuspeleissä. Paperilla Ludvig ”Brollan” Brolin olisi suorastaan kirsikkana kakun päällä, mutta todellisuudessa näin ei todellakaan ole.

Isolla rahalla organisaatioon ostettu “Ruotsin paras pelaaja” Brolin on ollut jo pidemmän aikaa surkea, vaikka hän on pelannut tähtirooleja. Brolinin suorituskykyä mittaava rating tältä keväältä LAN-turnauksissa on 1,01 ja ainoastaan marginaalisesti pelinjohtaja Virolaista parempi.

Brolin ei väitetysti pidä englannista pelikielenä, mutta jos asia on näin, miksi hän on yhä tiimissä? Samalla kielimuuri ei myöskään selitä sitä, miten nuori ruotsalainen häviää ottelusta toiseen rehtejä kaksintaistelutilanteita, joissa kommunikaatiolla ei ole osaa eikä arpaa. Mikään pelinjohtajan komento ei saa tähtäintä menemään vastustajan päähän.

Kesäkuussa 21 vuotta täyttävästä Ludvig ”Brollan” Brolinista ei ole kasvanut sellaista tähteä, jota hänestä povattiin läpimurtovuonna 2019.

Karu fakta on se, että maailma on täynnä nuoria ja nälkäisiä kivääripelaajia, joille englannin kieli ei ole mikään ongelma. Jos Brolin on ollut pari vuotta korkeintaan keskitason suorittaja, miksi ihmeessä NIPin kaltainen organisaatio yrittää yhä peluuttaa häntä tähtenä?

Mainittakoon reiluuden vuoksi, että täysin ongelmaton ei ole myöskään aiemmin mainittu Sterner, jonka maine on syystä tai toisesta nostettu maailman kärjen tasolle. Tilastollisesti hän on kerran ollut hetken aikaa top20-pelaaja.

Sternerin ei pitäisi olla edes kantava tähti, koska hän on parhaimmillaan tiimin kakkos- tai kolmosmiehenä, joka aika ajoin tarjoilee elintärkeitä suorituksia.

Tiimin uusi tarkkuuskivääripelaaja Daniil “headtr1ck” Valitov ei puolestaan ole lähelläkään kypsä pelaaja. Hän selvästi kehittyy nopeasti ja voi tulevaisuudessa olla jopa hyvä, mutta uutta Ilja “m0nesy” Osipovia ei kannata toistaiseksi odottaa.

Fredrik ”REZ” Sterner ei ole tähtipelaaja, jonka ympärille joukkue rakennetaan.

Yksilötasolla ongelmia on siis paljon. NIP:n peli on hyvin ailahtelevaa juurikin siksi, että käytännössä yksikään tiimin palanen ei tällä hetkellä suorita yksilötasolla tasaisesti.

Tämä ei kuitenkaan poista sitäkään tosiasiaa, että tiimin peli nojaa yksilösuorittamiseen niin paljon pitkälti siksi, että joukkueen tiimipeli on vanhentunutta, kankeaa ja heikkoa.

Sitten Virolaisen kultakauden vuonna 2019 CS:n pelitapa on kehittynyt täysin toiseen ulottuvuuteen. Tästä on pitkälti kiittäminen Heroicia, Cloud9:ää ja Virtus.prota, joista jokainen edustaa eri koulukuntaa, mutta kunkin tiimin pelin ydin on samankaltainen.

Kaikki kolme nojaavat äärimmäisen paljon yksinkertaiseen tiimipeliin ja tietoon siitä, miten vastustaja liikkuu kartalla. Sekä puolustus- että hyökkäyspuolilla tietoa hankitaan joukkueena ja esimerkiksi vastustajan pelipaikan löytäminen johtaa yleensä siihen, että suunnitelmaa muutetaan heti ja nopeasti.

NIP ei tee tätä. Virolaisella vaikuttaa olevan pakkomielle siihen, että tiimi ei harrasta sekuntiakaan tiimipelaamista, eikä varsinkaan nopeaa sellaista.

Tavanomaisessa NIP-kierroksessa pelaajat ovat pitkälti levällään ympäri karttaa. Taisteluita haetaan yksin, turvattomasti ja hurjin riskein, usein ilman mitään mahdollisuutta perääntyä, oli pelipuoli sitten puolustus tai hyökkäys.

Mitään suunnitelman muutosta kesken kierroksen ei tehdä, vaikka etu jollain ilveellä saataisiin viisi sekuntia kierroksen alusta. Tietoa vihollisen olinpaikasta hankkii yleensä vain Wienecke, joka vaikuttaa olevan ainoa tiimin pelaaja, jolla on edes jonkinlainen käsitys modernin CS:n pelaamisesta.

Yksinkertaisen ja toimivan pelin sijaan NIP yrittää siis kikkailla, temppuilla ja yllättää vastustajia joka kierroksella lähes aina heikolla menestyksellä. Tämä tyyli on käytännössä vastakohta aiemmin mainitulle kolmikolle, joilta NIP ei suostu syystä tai toisesta kopioimaan yhtäkään ideaa tai taktiikkaa.

En usko, että edes Heroicin Brasiliassa tarjoilema turpasauna on herättänyt Ninjoja tähän todellisuuteen.

Aleksi Virolainen palkattiin syksyllä 2022 johtamaan NiP mestaruuksiin. Toistaiseksi joukkue on vielä todella kaukana pokaaleista.

Uskomattominta tässä on se, että joukkueen taustatiimi on kooltaan massiivinen. Kyse ei ole siis siitä, että NIPillä ei riittäisi resursseja tai taitoa valmistella ja pelata monimutkaista CS:ää.

On ilmiselvää, että NiPin sisällä on tällä hetkellä ongelmia sekä yksilötason suorittamisessa että taktiikoissa ja roolituksessa. Jos näitä ole korjattu Pariisissa niin uskon, että pölkyllä on ainakin Brolinin pää jo kulman takana olevan Counter-Strike 2:n julkaisun aikoihin eli kesällä.

Brolinille löytyy onneksi kymmeniä korvaajia ja vieläpä helposti. Esimerkiksi GamerLegionin Mihai “iM” Ivan, Sproutin Laurentiu “lauNX” Tarlea, Twisted Mindsin Shuaib “D0cC” Ahmad tai vaikkapa MOUZ NXT:n Jimi “Jimpphat” Salo olisivat kaikki lähes varmasti parempia pelaajia tiimiin.

Mikäli alkuvuodesta sairaslomalle jäänyt Hampus “hampus” Poser palaa vielä tiimiin, näkisin hänet myös suoraan Brolinin korvaajana. Poser oli pelaajana tasoltaan jokseenkin ailahteleva, mutta jopa pelinjohtajan heikossa roolissa hän katosi kartalta huomattavasti nuorempaa kollegaansa harvemmin.

Tosin on myös täysin mahdollista, että NIP-organisaatio päättää syyttää epäonnistumisestaan Virolaista, joka kapteenina ja johtajana kantaa luonnollisesti ison osan vastuusta. Saatamme kesällä olla tilanteessa, jossa NIP tekee useammankin vaihdoksen. Silloin voi ovi myös käydä kotimaamme ainoalle huipputason CS-pelaajalle.

NiP kohtaa BLAST.tv Paris Majorin avausottelussaan MOUZin maanantaina 8.5. kello 17. Yle E-urheilu ja Pelaajat.com näyttävät major-ottelut suomeksi Twitchissä.