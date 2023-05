Tässä ovat maailman parhaiksi nimetyt video­pelit – The Last of Us uutena nimenä listalle

Videopelien kunniagalleriaan oli tänä vuonna ehdolla 12 peliä, joista yksi oli Angry Birds.

The Last of Us oli yksi neljästä pelistä, joka valittiin tänä vuonna videopelien kunniagalleriaan. Kuvassa pelin toinen päähahmo Ellie.

Videopelien Hall of Fame on saanut neljä uutta lisäystä, jotka ovat Computer Space, Barbie Fashion Designer, Wii Sports ja The Last of Us.

Valittujen lisäksi tänä vuonna olivat ehdolla Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, GoldenEye 007, NBA 2K, Quake ja Wizardry.

Katso uutisen lopusta lista kaikista vuosien varrella Hall of Fameen valituista peleistä!

Vihaiset linnut eivät päässeet tänä vuonna kunniagalleriaan.

Computer Space julkaistiin vuonna 1971. Se oli ensimmäinen peli, jota myytiin kaupallisesti kotona pelaamista varten. Computer Space ei ollut myyntihitti, mutta se osoitti, että pelit voivat menestyä myös pelihallien ja koulujen ulkopuolella. Sen innoittamana syntyi muun muassa 70- ja 80-luvun videopelijätti Atari.

Barbie Fashion Designer osoitti vuonna 1996, että tytöillekin kohdistetut pelit voivat menestyä. Peli myi kahden kuukauden aikana yli puoli miljoonaa kappaletta. Barbie Fashion Designerin menestyksen seurauksena syntyi keskustelua muun muassa siitä, millainen on tytöille tehty peli tai onko sellaisille edes tarvetta.

Wii Sports oli yksi Nintendo Wiin suurimpia hittejä, joka siivitti konsolin yli 100 miljoonan kappaleen laitemyyntiin. Wii Sports koostui miniurheilupeleistä, joita kenen tahansa oli helppo pelata. Niinpä peliä pelasivat sulassa sovussa kaikki lapsista senioreihin ja sen avulla moni ei-pelaaja innostui pelaamisesta. Peliä on myyty yli 80 miljoonaa kappaletta.

The Last of Us on yksi PlayStationin kaikkien aikojen suurimpia hittejä. Poikkeuksellisen vakuuttava tarinankerronta, pelimekaniikat ja hahmot tekivät siitä vuoden 2013 ykköstapauksen yli 200:lla vuoden peli -palkinnolla. Peliin perustuva ja samanniminen tv-sarja alkoi alkuvuodesta 2023 HBO:lla. Myös siitä tuli jättihitti.

Lue lisää: HBO teki tv-sarjan yhdestä kaikkien aikojen video­peleistä: Mega­budjetilla tuotettu The Last of Us on tunteikas ja brutaali

Lue lisää: The Last of Us herättää tunteita: Finaali, arvo­sana­pommitus, zombit... – mutta kakkoskausi tulee, ja tämä siitä tiedetään nyt

Videopelien kunniagalleria on New Yorkissa sijaitsevassa The National Museum of Play -museossa. Kunniagalleria on perustettu vuonna 2015.

Listalle valitaan pelejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja, ikimuistoisia, kestäneet aikaa ja vaikuttaneet videopelien kehitykseen tai yleiseen suosioon. Kuka tahansa voi ehdottaa suosikkipeliään kunniagalleriaan, mutta lopulliset valinnat tekee raati, joka koostuu toimittajista, tutkijoista ja videopelien historiantuntijoista.

Listalle valitaan vain muutama uusi peli vuosittain, joten moni nimekäs teos odottaa yhä vuoroaan. Ehdolla olleista peleistä ilman valintaa ovat vuosien aikana jääneet esimerkiksi Miinaharava, Nokia Snake eli matopeli sekä Resident Evil-, Half-Life- ja Call of Duty -pelisarjat.