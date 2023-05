Älä nuku onnesi ohi – saat kaksi mainiota peliä nyt ihan ilmaiseksi

Talla pohjaan kilparadalla vai eeppiselle seikkailulle kengurun kanssa? Epic Games tarjoaa molempia juuri nyt ilmaiseksi.

Horizon Chase Turbo ja Kao the Kangaroo ovat kaksi hyvin erilaista peliä, mutta molemmissa on aistittavissa tietyllä tapaa 90-luvun henki.

Epic Games jakaa parhaillaan ilmaiseksi kahta peliä pc:lle. Tarjolla on Horizon Chase Turbo sekä Kao the Kangaroo.

Horizon Chase Turbo on 80- ja 90-luvun hengessä tehty kilpa-ajopeli, jossa riittää autoja ja kisoja laidasta laitaan. Musiikista vastaa Top Gear- ja Lotus Turbo Challenge -pelien musiikkimaestro Barry Leitch.

Peliä voi pelata yksin, netissä muiden kanssa tai neljän kesken samalla näytöllä. Pelaajien arvosana normaalisti 16 euroa maksavalle pelille on Steamissa paras mahdollinen eli ylivoimaisen myönteinen. Ajopelin ikäraja on 3 vuotta.

Horizon Chase Turbo tuo mieleen kolikkopelit.

Kao the Kangaroo on 3d-tasoloikkapeli, jossa selvitetään, mitä tapahtui Kao-kengurun kadonneelle isälle. Pelin aikana kengurumme kohtaa erilaisia haasteita, joita varten opitaan uusia taitoja. Monipuolisissa kentissä riittää salaisuuksia, pieniä pulmatehtäviä ja kinkkisiä osuuksia.

Peli tuo monella tapaa mieleen Spyron ja Crash Bandicootin kaltaiset pleikkariklassikot. 30 euron normaalihinnalla myytävän Kao the Kangaroon arvosana Steamissa on erittäin myönteinen. Pelin ikäraja on 7 vuotta.

Kao the Kangaroo on perinteinen tasohyppely.

Pelit saa omakseen, kunhan ne lunastaa ennen torstai-iltaa 11.5. kello 18 Suomen aikaa. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.