Suomen parhaat pelit valittiin – Pako Highway putsasi pöydän

Pako Highway ja Undead Horde 2: Necropolis olivat The Finnish Game Awards -peligaalan suurimmat voittajat.

THE Finnish Game Awards -palkintogaala keräsi Suomen pelialan kerman saman katon alle Vanhalle Ylioppilastalolle. Suomen Pelinkehittäjät ry:n sekä pelialan kattojärjestön Neogames Finland ry:n järjestämä gaala pidettiin nyt kymmenennen kerran.

Illan suurin voittaja oli Pako Highway, joka palkittiin vuoden kotimaisena pelinä ja parhaana mobiilipelinä. Nopeatempoisessa ajopelissä painetaan talla pohjassa moottoriteitä pitkin väistellen erilaisia kohteita. Pelin takana on kolmen kehittäjän Tree Men Games.

PAKO Highway valittiin sekä vuoden peliksi että parhaaksi mobiilipeliksi.

Parhaaksi pc- ja konsolipeliksi valittiin Undead Horde 2: Necropolis, jossa pelaajan tehtävä on rakentaa tuhottu kaupunki uuteen uskoon. Se onnistuu käymällä sotaan epäkuolleista koostuvan joukkion kanssa. Toimintaroolipelin on kehittänyt ja julkaissut 10tons-studio, jolla on ikää jo 20 vuotta.

Vuoden luovasta suorituksesta vastaa tamperelainen Red Stage Entertainment, jonka tekemä Skábma – Snowfall on saanut innoituksensa saamelaisista tarinoista ja kulttuurista. Kauniissa maailmassa seurataan nuorta poropaimenta Áilua, josta tulee näkijä ja parantaja. Peli on ääninäytelty pohjoissaamen kielellä.

Skábma - Snowfall -pelissä seurataan nuorta poropaimenta Áilua.

Muita palkittuja olivat One Trick Entertainment (tulokas), Critical Force -studion perustaja Veli-Pekka Piirainen (pelialan vaikuttaja), Ren Soharab (IGDA-vapaaehtoinen) ja Olli Juhola (Finnish Game Jam Jampion).

Lisäksi tilaisuudessa jaettiin yllätyspalkinto. Suomen pelialan järjestö Neogamesin asiamies ja alan pitkän linjan puuhamies KooPee Hiltunen palkittiin työstään alan hyväksi.

Pelialalla pitkään toiminut KooPee Hiltunen yllätettiin heti gaalan aluksi. Kuvakaappaus

FAKTA The Finnish Game Awards 2023 Vuoden kotimainen peli Undead Horde 2: Necropolis (10 Tons)

Voltage High Society (Platonic Partnership)

Skábma – Snowfall (Red Stage Entertainment)

Pako Highway (Tree Men Games) VOITTAJA

Angry Birds Journey (Rovio Entertainment) Vuoden tietokone- ja konsolipeli Turbo Sliders Unlimited (Antti Mannisto)

Undead Horde 2: Necropolis (10 Tons) VOITTAJA

Voltage High Society (Platonic Partnership)

Skábma – Snowfall (Red Stage Entertainment)

Kingshunt (Vaki Games) Vuoden 2022 mobiilipeli Boom Corp / Word Buddies (Boom Corp)

Badland Party (Frogmind / HypeHype)

Offroad Unchained (Kuuasema / RBMH)

NERF: Superblast (Nitro Games)

Angry Birds Journey (Rovio Entertainment)

Pako Highway (Tree Men Games) VOITTAJA Vuoden luova saavutus Skábma – Snowfall (Red Stage Entertainment) Vuoden tulokas One Trick Entertainment Power Player of the Year Critical Force -pelistudion perustaja Veli-Pekka Piirainen IGDA-vapaaehtoinen Ren Soharab Finnish Game Jam Jampion Olli Juhola

