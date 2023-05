Jukka Mattila on tehnyt musiikkia lukuun ottamatta kokonaan yksin Kalevania-pelin.

Kalevania on perinteinen tasohyppelypeli.

Suositussa pc-pelipalvelu Steamissa on julkaistu suomalaista tekoa oleva Kalevania-peli, joka perustuu löyhästi Kalevalaan. Vaikutteita on haettu lisäksi japanilaisista konsolipeleistä.

Retrohenkinen Kalevania on tasohyppelypeli, jossa ohjataan Väinämöistä. Käytettävissä on läjä erilaisia aseita, kuten miekka tai kirves, joilla pääsee erilaisissa ympäristöissä mätkimään kymmeniä erilaisia vihollisia ja mörköjä. Pomotaisteluja tietenkään unohtamatta.

Kalevanian on kehittänyt 38-vuotias tamperelainen Jukka Mattila. Peli on käytännössä kokonaan Mattilan omaa kädenjälkeä, sillä ainoastaan musiikit on säveltänyt Fireproven-metalliyhtyeestä tuttu Ilari Hannula.

– Peliä olen tehnyt muun elämän ja arkityön ohessa noin seitsemän vuoden ajan. Tuntimäärää en uskalla edes kuvitella... mutta jos avopuolisoltani kysytään, niin liian monta tuntia, Mattila kertoo Ilta-Sanomille.

Mattila myöntää ajankäytön hallinnan olleen ehdottomasti haastavinta peliprojektissa. Hän teki peliin muutoksia vielä julkaisupäivänäkin. Kehitystyö jatkuu vielä julkaisun jälkeenkin.

– On vaikea päättää itsenäisestä projektista, että koska on tarpeeksi valmista.

Sauna löytyy pelistä totta kai.

Mattilalle pelin kehittäminen on pitkäaikainen ja rakas harrastus. Hän aloitti 13-vuotiaana. Aiemmin hän on julkaissut esimerkiksi Contradiction-selainpelin, jota voi pelata Newgroundsissa. Se oli tasohyppelyä ja ampumista yhdistävä peli legendaarisen Contran tavoin.

Pelinkehitys on Mattilalle nimenomaan harrastus. Hänen päivänsä menevät asiakaspalvelupäällikkönä Grundiumissa, joka on entisten nokialaisten perustama teknologiayritys. Hänellä ei ole myöskään tämän johdosta rahallisia tavoitteita Kalevanian menestyksen osalta.

– Odotan vain, että porukka pääsee viimein pelaamaan peliäni. Ja että pelaajat kokevat aitoa retropelinostalgiaa pelatessaan!

Peli maksaa 16,49 euroa, mutta sitä myydään aluksi hieman halvemmalla. Pc:n lisäksi pelistä on tulossa Mac- ja Android-versiot. Kalevania on toistaiseksi pelattavissa vain englanniksi, mutta suomennos on suunnitteilla.