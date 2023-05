Gran Turismo -elokuvassa seurataan brittinuorta, joka pääsee oikean kilpa-auton rattiin pärjättyään virtuaaliradoilla.

PlayStationin suositusta ajopelistä Gran Turismosta on tehty elokuva, joka saa ensi-iltansa elokuussa.

Tositarinaan pohjautuva elokuva kertoo brittikuski Jann Mardenboroughin tarinan. Mardenborough oli 19-vuotias, kun hän voitti ajopelissä järjestetyn GT Academy -kisan vuonna 2011.

Mardenborough pääsi voiton myötä ajamaan oikeaa Nissanin kilpa-autoa. Siirtyminen virtuaaliradoilta oikealle asvaltille oli melkoinen, sillä Mardenboroughilla ei ollut minkäänlaista taustaa moottoriurheilun parissa.

Kokemattomuudestaan huolimatta hän suoriutui hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että Nissan-ajon jälkeen hän on luonut uran oikeilla kilparadoilla. Hän on ajanut GT4- ja GT-luokkia Euroopassa, mutta viime vuosi meni Formula E -sarjassa Nissanin simulaattorikuljettajana.

Tältä näyttää Gran Turismo -elokuva:

Elokuvassa teinikuskia näyttelee Archie Madekwe, jonka valmentaja on Stranger Things -tähti David Harbour. Lord of the Rings- ja Pirates of the Caribbean -elokuvien hurmuri Orlando Bloom näyttelee puolestaan moottoriurheilumaailman markkinointigurua. Elokuvan on ohjannut Neill Blomkamp, joka muistetaan District 9 -scifi-elokuvasta.

Blomkamp kertoi aiemmin Empirelle ottaneensa kuvauksiin inspiraatiota muun muassa Top Gun: Maverick -elokuvasta. Hävittäjäleffan tavoin kuvauksissa hyödynnettiin oikeita kisa-autoja ja kuskeja, jotta toiminta ja ajaminen näyttäisi mahdollisimman todentuntuiselta valkokankaalla.

Gran Turismo on viimeisin PlayStation-peliin perustuva elokuva. Edeltävä oli Tom Hollandin ja Mark Wahlbergin tähdittämä Uncharted-seikkailuelokuva, joka keräsi lipputuloina 400 miljoonaa.

Tv-sarjoja on myös tekeillä PlayStation-peleistä. Amazonilla on oikeudet God of Wariin ja Netflixillä Horizoniin. Alkuvuodesta tv-keskustelua hallitsi The Last of Us, joka on sekin PlayStation-yksinoikeuspeli.

Gran Turismo on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä pelisarjoista yli 90 miljoonalla myydyllä kappaleella. Pelisarjan taival alkoi vuonna 1997, kun Kazunori Yamauchin luomus julkaistiin alkuperäiselle pleikkarille. Uusin osa on vuonna 2022 PS5:lle julkaistu Gran Turismo 7.