Star Wars Jedi: Survivor on viimeisin tarkoituksellisesti keskeneräisenä julkaistu suuren budjetin peli, koska se on nykyisin ihan ok, nurisee pelitoimittaja Nico Hartikainen.

EA:n odotettu ja kertaalleen lykätty Star Wars Jedi: Survivor -toimintapeli julkaistiin viime viikolla loistoarvioiden siivittämänä.

Lähes kaikissa arvioissa nostettiin kuitenkin esiin pelin huono optimointi, joka on vaivannut varsinkin tehokkaiden tietokoneiden omistajia. Ongelmia on ollut myös konsoleilla.

Steam-käyttäjien tuomio pelistä 16 500 arvion jälkeen on vaihteleva eli keskinkertainen. Arvioissa lytätään lähes pelkästään pelin toimivuutta ja huonoa optimointia.

Jedi: Survivor toistaa kaavaa, johon pelaajat ovat joutuneet viime vuosina tottumaan: Peli julkaistaan pahimmillaan jopa myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta silti keskeneräisenä.

Pelielämys alkaa yleensä lataamalla julkaisupäivänä iso päivitys, jolla korjataan pahimmat ongelmat. Jedi: Survivorin kohdalla päivitys oli jopa 50 gigatavua, jolloin monen odotus pitkittyi jopa tunneilla. Ei kiva.

Luonnollisesti pelijulkaisija ja kehittäjät pahoittelet pelin julkaisemista keskeneräisenä raakileena. Tätä ei kuitenkaan sanota suoraan vaan kierrellen. Somessa he vannovat tekevänsä kaikkensa tehdäkseen pelistä sellaisen kuin sen piti olla jo ilmestyessään.

Jedi: Survivoria on kehuttu kaikkien aikojen parhaaksi Star Wars -peliksi.

Paskanmarjat. Samaa virttä on kuultu jo vuosikausia, eikä mikään ole muuttunut. Samalla tiellä pysytään hamaan tulevaisuuteen asti.

Syy on meissä pelaajissa, jotka ennakkotilaamme ja ostamme pelit epäonnistuneista julkaisuista huolimatta. Peliyhtiöt ovat jo hiljaisen hyväksyntämme sille, että kelvoton laatu on ok jopa viikkojen ajan. Varsinkin jos peli on hyvä.

Samalla tavalla Jedi: Survivorin kanssa raakileina on julkaistu tänä vuonna jo isoihin julkaisuihin laskettavat The Last of Us Part 1 (pc-versio), Hogwarts Legacy ja Wild Hearts. Edeltäviltä vuosilta häpeäpaaluun nostettakoon Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare 2 ja Battlefield 2042.

Kaikkia mainittuja pelejä yhdistää se, että ne ovat niin sanottuja AAA-luokan julkaisuja, joita pelaajat odottivat kieli pitkällä. Monissa tapauksissa kyse oli myös yksinpelistä, jonka moni halusi kokea heti välttyäkseen juonipaljastuksilta.

Tämä on ymmärrettävää, sillä esimerkiksi YouTube täytyy jo julkaisupäivänä videoista, joilla pelataan koko peli läpi tai esitellään hienoimmat hetket. Spoilereilta on aina vain vaikeampi välttyä somealustojen algoritmien takia.

Tältä osin on täysin ymmärrettävää, miksi moni ostaa pelin julkaisupäiväksi hampaita kiristellen. Olen siihen itsekin sortunut viimeisen vuoden aikana. Mutta kyllä se harmittaa, kun vasta kolmas päivitys saa pelin toimimaan oikeasti kunnolla.

Monissa tapauksissa parhaan vastineen rahalle on saanut se, joka on ennakkohehkutuksesta huolimatta ostanut pelin alennusmyynnistä kuukausia julkaisun jälkeen. Ja näin toimin varmaan itsekin Jedi: Survivorin kohdalla, vaikka hinku päästä larppaaman jedimestaria on tällä hetkellä melkoisen kova.