Steam saa ominaisuuden, josta on iloa kaikille – kokeilitko jo?

Steamin työkalupalkki on jatkossa entistä monipuolisempi.

Muistio on yksi Steamin uusista ominaisuuksista. Sen sisällön saa halutessaan suoraan näkyviin pelikuvan päälle (oikea yläkulma). Muistiosta on apua esimerkiksi Elden Ringissä (kuvassa), jossa pelaaja toimii muistinsa varassa.

Suosittu pelikauppa ja -alusta Steam on lisännyt uusia ominaisuuksia tietokoneelle tarkoitetun ohjelmansa testiversioon, jonka voi kuka tahansa ottaa käyttöön.

Suurin näkyvä muutos testiversiossa on uusittu pelinsisäinen overlay eli eräänlainen työkalupalkki. Sen kautta voi avata erilaisia Steamiin integroituja ominaisuuksia, kuten chatin, oppaan tai verkkoselaimen.

Täysin uutena jippona työkaluvalikoimaan on lisätty muistio, jonka avulla voi pitää vaikka omaa tehtävälistaa pelissä, kirjata ylös kesken pelaamisen tulleet kauppalistan lisäykset tai vaikka napata tilastoja talteen.

Tältä näyttää uusittu työkalupalkki.

Muistion ja monet muut työkalupalkin ikkunat saa jatkossa myös näkyviin pelin päälle, jos haluaa. Ikkunoiden läpinäkyvyyttä ja kokoa saa säädettyä. Muistion lisäksi tuki koskee ainakin selainta, joten jatkossa pelaamisen ohessa voi katsoa helposti vaikka videoita YouTubesta.

Muutosblogin mukaan isoja muutoksia on tehty lisäksi konepellin alla, minkä ansiosta Steamia on jatkossa helpompi ja nopeampi päivittää. Ohjelmiston ulkoasu on saanut myös hillittyjä muutoksia muun muassa värien ja fonttien osalta.

Steamin testiversioon tehdyt muutokset tulevat ennen pitkään myös ohjelmiston viralliseen versioon, mutta aikataulu ei ole tiedossa. Testiversion voi ottaa käyttöön Steam-ohjelmiston asetusten kautta.