Tällainen on ”Sapeli”: Ukrainalais­sotilaat valjastivat hitti­­laiteen venäläisiä vastaan

Ukrainalaiset hyödyntävät sodassa Venäjää vastaan dronejen lisäksi muun muassa Steam Deck -käsikonsolia. Niillä hallitaan kauko-ohjattavia Sapeli-asejärjestelmiä.

Ukrainalaissotilaat ovat hyödyntäneet elektroniikkaa, kuten droneja, suuressa määrin puolustustaistelussaan Venäjää vastaan.

Dronejen lisäksi rintamalla on nähty myös viihde-elektroniikkaa, sillä Ukrainan maakuntajoukkojen jakamista tuoreista kuvista on havaittu monille pelaajille tuttu laite, uutisoi Gaming On Linux.

Ukrainan armeijan aluepuolustusjoukkojen jakamissa kuvissa näkyy Shablya eli Sapeli. Kyseessä on automatisoitu etäohjattava kolmijalka, johon siihen voi asentaa esimerkiksi konekiväärin. Asejärjestelmä voidaan asentaa esimerkiksi ajoneuvoon tai rakennuksiin kaupunkitaisteluja ajatellen.

Shablyaa voi ohjata etäyhteydellä jopa puolen kilometrin päästä, jolloin ampuja voi pystytellä vihollisen näkymättömissä. Aseen ohjaamiseen käytetään suosittua Steam Deck -käsikonsolia, jonka Valve toi myyntiin vuoden 2022 alussa.

Ranskanleivän kokoinen ja noin 700 gramman painoinen Steam Deck on monipuolinen käsikonsoli, joka on todellisuudessa kunnon tietokone.

Kompaktiin kokoon on saatu pc:n lisäksi ujutettua 7 tuuman näyttö, yli kymmenen näppäintä, kaksi kosketuslevyä ja kaksi ohjaussauvaa. Windowsin sijaan laitteessa on Valven oma SteamOS, joka perustuu Linuxiin. Laitteeseen voi kuitenkin asentaa Windowsin, jos niin haluaa.

Steam Deckin myyntimääriä ei ole paljastettu, mutta se on saavuttanut pelaajien keskuudessa suurta suosiota. Tekniset ominaisuudet ja koon huomioiden näppärästä käsikonsolista on moneen, kuten myös ukrainalaissotilaat ovat todenneet.

Lue lisää: Ranskanleivän kokoinen laite lupasi uudistaa pc-pelaamisen – testasimme sen, ja väitteessä on vinha perä!

Valve ei ole kommentoinut käsikonsolinsa käyttöä sotimiseen, mutta yhtiö on noin yleisesti ollut varsin avomielinen laitteistonsa ja peliensä kustomoinnille.

Ei ole tiedossa, kuinka monta Steam Deck -konsolia Ukraina on valjastanut asekäyttöön.