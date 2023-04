Britannian CMA estää Microsoftin ja Activision Blizzard Kingin välisen yrityskaupan.

Microsoftin megakauppa on vastatuulessa.

Britannian kilpailuviranomainen CMA on estänyt Microsoftin aikeet ostaa Activision Blizzard King -peliyhtiö.

CMA torjui kaupan, koska uskoisi sen vaikuttavan negatiivisesti alati kasvavaan pilvipelaamiseen. Viranomaisen mukaan kauppa jarruttaisi innovointia, nostaisi todennäköisesti hintoja ja tarjoaisi vähemmän valinnanvaraa brittipelaajille.

Microsoft on jo nyt pilvipelaamisen isoimpia nimiä Xbox Cloud Gaming -palvelullaan. Microsoft-pomo Brad Smith kertoo Bloombergille yhtiön valittavan päätöksestä. Hän sanoo Microsoftin uskovan yhä kaupan toteutumiseen.

Britannian kilpailuviranomaisen lisäksi kauppa on EU-komission ja Yhdysvaltain kauppakomissio FCT:n syynissä.

Microsoft ilmoitti tammikuussa 2022 ostavansa Activision Blizzard Kingin 68,7 miljardilla dollarilla (nykykurssilla noin 62 miljardia euroa). Jättimäinen yrityskauppa parantaisi Microsoftin asemaa pelimarkkinoilla huomattavasti.

Microsoft on merkittävä toimija pelialalla, sillä Windows-käyttöjärjestelmä on pc-pelaajien suosikki ja Xboxilla on myös vahva jalansija konsolimarkkinoilla.

Megakaupan oli tarkoitus sulkeutua kesäkuussa 2023, mutta tämä aikataulu menee CMA:n päätöksen myötä uusiksi.

Microsoftin omistukseen siirtyisi kaupassa muun muassa Call of Duty-, World of Warcraft-, Overwatch-, Diablo-, Hearthstone- ja Candy Crush -pelisarjat.