Riot Games noteerasi Valorant-pelaajan Gizem ”Luie” Harmankayan kuoleman yllättävällä tavalla.

Turkkilainen Gizem ”Luie” Harmankaya, 23, oli yksi kymmenistätuhansista, joka menehtyivät helmikuussa Turkissa tapahtuneessa maanjäristyksessä. Hänet löydettiin sortuneen rakennuksen raunioista.

Harmankaya oli lupaava Valorant-pelaaja, joka kilpaili pelin naisille ja muunsukupuolisille tarkoitetussa Game Changers -sarjassa. Hän käytti nimimerkkiä Luie.

Lue lisää: Kilpapelaaja Gizem Harmankaya, 23, on kuollut Turkin maan­järistyksessä

Pelaajan kuolema noteerattiin laajalti Valorant-yhteisössä, kun esimerkiksi pelijulkaisija Riot Games esitteli surunvalittelut. Peliyhtiö on Valorantin uusimman päivityksen yhteydessä lisännyt nyt pelaajalle kunnianosoituksen peliin.

Kuvan kunnianosoituksesta jakoi someen Valorantin yhteisömanageri Jo-Ellen Aragon. Pelin uusimmassa taistelupassissa on mukana Gizem-kortti, jonka pelaaja voi lunastaa ilmaiseksi pääsemällä viidennelle tasolle. Kortin saa näkyviin pelaajan nimen taustalle ottelun latautuessa ja pelin aulassa.

Tapaus on sikäli ainutlaatuinen, että Harmankaya on ensimmäinen kilpapelaaja, joka on ikuistettu Valorantiin.

Muissa peleissä on vuosien kuluessa noteerattu poismenneitä pelaajia. Muun muassa Rainbow Six Siegessä, World of Warcraftissa ja StarCraft II:ssa on muistettu pelien tunnettuja nimiä. Siegen erääseen karttaan on ikuistettu Michael ”KiXSTAr” Stockleyn nimimerkki, Byron ”Reckful” Bernstein sai oman hahmonsa WoWiin, kun taas Geoff ”iNcontroL” Robinsonin ääni kuuluu StarCraftissa.