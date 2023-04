Kyllä, tämä video on aidosti pelistä: ”Näyttää sairaalta”

Unrecord on yksi tämän hetken puhutuimmista peleistä, mutta kaikki eivät ole innoissaan indieteoksesta.

Unrecordin grafiikka on häikäisevän kaunista.

Kehitteillä olevan Unrecord-indiepelin ensimmäinen kunnon maistiaispätkä hurmasi viime viikolla internetin, kun sitä katsottiin eri kanavissa yli 40 miljoonaa kertaa.

Peli on saanut laajalti huomiota sen ultrarealististen grafiikoidensa takia, mutta myös aihepiirinsä ansiosta. Yksinpelissä ohjataan poliisia, joka selvittää monimutkaisia tapauksia. Normaalista poiketen pelin kamerakulma on poliisin käyttämien haalarikameroiden kohdalla.

Tältä näyttää Unrecord:

Lue lisää: Uskoisitko tämän videon olevan pelistä? ”Aivan hullua”, ”Karmiva”

Somejakojen kommenteissa reaktioita löytyy laidasta laitaan. Pelin grafiikkaa on enimmäkseen kehuttu, mutta monien mielestä pelin teema ja haalarikamerakuvakulma ovat yksinkertaisesti liikaa.

Poliisien haalarikameroilla kuvatut videot ovat erittäin suosittuja internetin eri syövereissä, mutta yleensä niissä tapahtuu ikäviä asioita. Pahimmissa videoissa viaton saa surmansa poliisin luodeista.

Lue lisää: Lapset löysivät tyhjästä talosta asevaraston, 12-vuotias alkoi tulittaa poliiseja AK-47:llä – video näyttää dramaattisen piirityksen Floridassa

Yksi peliä kritisoineista on suosittu striimaaja Tyler ”Trainwrecks” Niknam, jolta ei juuri ymmärrystä herunut projektille.

– Tämän tason realismia videopeleissä tulisi valvoa voimakkaasti ampumapelien kohdalla. Toivon, että vanhemmat tekevät työnsä. Tämä ampumisen ja tappamisen realismin taso saa minut tuntemaan oloni epämukavaksi, ikään kuin katsoisin todellista sotilas- tai poliisioperaatiota, Niknam aloitti kommenttinsa.

– Tällainen realismin taso antaa mielestäni uskottavuutta hölynpölylle, jota poliitikot ovat jo vuosia toitottaneet videopeleistä, että ne turruttavat nuoret välivaltaan, Niknam jatkoi.

– Todella cool, mutta erittäin epämukava asetelma ja tunnelma, totesi pelinkehittäjä David ”locust9” Goldfarb.

– Tämä ei tunnu hyvältä. Tämä ei ole peli. Tämä on (aseella tehty) murhasimulaatio, kommentoi sisällöntuottaja Nick Cho.

Moni on kuitenkin aivan haltioissaan näytetystä materiaalista.

– Tämä näyttää sairaalta. Hullu määrä yksityiskohtia.

– Minun on vaikea uskoa, että tämä on pelistä.

– Ei varmasti ole pelistä.

– En osaa sanoa, onko tämä oikeaa materiaalia vai pelistä. Mitä ihmettä?

Lue lisää: Uskoisitko tämän videon olevan pelistä? Vertaa itse

Unrecordista jaettua videota on epäilty jopa väärennökseksi. Tekijät ovat jakaneet kehitysmateriaalia, joka todistaa kyseessä olevan vähintäänkin pelattava demo. IGN sai puolestaan käsiinsä demoversion vuodelta 2022, mikä sekin todistaa, että Unrecord on oikeasti olemassa.

Taktisen toimintapelin takana on ranskalainen Studio DRAMA. Tekijät ovat jo joutuneet kommentoimaan pelin saamaa huomiota ja sitä ympäröivää kohua. Steamissa julkaistussa kirjoituksessa otetaan kantaa muun muassa näytettyyn materiaaliin, kannanottoihin sekä julkaisuun liittyviin asioihin.

Moni on olettanut kyseessä olevan VR-peli, mutta tekijät ovat kiistäneet tämän. Unrecordia kehitetään pc:lle Unreal Engine 5 -pelimoottorilla. Tekijöiden mukaan keskiössä on pelattavuus ja vasta sitten grafiikka. Kaikki näytetty materiaali on suoraan demoversiosta.

Unrecord ei tekijöiden mukaan ole poliisien puolella tai heitä vastaan, sillä pelin ei haluta ottavan poliittisesti mitään kantaa tai syöttävän tietynlaista viestiä pelaajille. Pelaajat saavat itse tehdä pelissä valintoja, joilla on seuraamuksia. Unrecord ei ole kuulemma myöskään millään tavalla tositapahtumien inspiroima.

Pelin kehitys on vielä sen verran alkuvaiheessa, etteivät tekijät halua antaa minkäänlaista arviota mahdollisesta julkaisuajankohdasta. Pc:n lisäksi pelin kääntämistä eri konsoleille pidetään mahdollisena, mutta toistaiseksi päätöksiä muista versioista ei ole tehty.