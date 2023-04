Horizon Forbidden Westin lisäosa ei ole uponnut kaikille pelaajille.

Burning Shores -lisäosassa Aloy seikkailee Los Angelesissa. Metacriticissä lisäosa on joutunut arviopommituksen kohteeksi.

PlayStationin suosittu Horizon Forbidden West -peli sai viime viikolle Burning Shores -lisäosan, jossa yksi seikka on saanut monen pelaajan näkemään punaista.

Vain PlayStation 5:lle julkaistu lisäosa on joutunut arvosanapommituksen kohteeksi suositulla Metacritic-arviosivustolla, jossa Burning Shoresin käyttäjäarvio on vaivaiset 4,0/10, kun arvioita on jätetty lähes 1700. Eurogamerin mukaan arvosana oli jossain välissä jopa niin alhainen kuin 2,7.

Vertauksen vuoksi kriitikoiden arvosana on 48 arvion jälkeen kiitettävä 8,2.

Varo juonipaljastuksia! Jos et halua tietää lisäosasta enempää, älä lue tämän pidemmälle.

Aloy on Horizon-pelien päähahmo.

Lisäosassa sarjan päähahmo Aloy tapaa Seyka-hahmon, johon tutustutaan perinpohjaisesti maailmanlopun uhatessa. Tarinan edetessä selviää, että hahmojen välit ovat lämpimät myös romanttisesti.

Burning Shoresin loppupuolella pelaaja saa mahdollisuuden paljastaa Aloyn tunteet Seykalle, jolloin hahmot suutelevat ennen kuin heidän tiensä eroavat. Vaihtoehtoisesti Aloyn tunteet voi jättää salaisuudeksi, jolloin tämä torjuu Seykan.

Aloyn seksuaalisuus on ollut monille pelaajille liikaa Metacritic-arvioiden perusteella. Nolla-arvioissa nostetaan esille muun muassa ”lopun yllättävä käänne”, Aloyn seksuaalisuuden alleviivaaminen sekä ”woke-paskan pakotus”.

Sivustolle voi jättää kuka tahansa arvion ilman minkäänlaista vahvistusta, mikä on jakanut mielipiteitä jo vuosien ajan. Moni kokee, että jonkinlaiset vaatimukset pelin omistamisesta tai pelaamisesta auttaisivat poistamaan nolla-arviot ja pelkkään hypeen perustuvat täyden kympin arvosanat julkaisupäivänä.

Burning Shoresin arvosanat Metacritissa 26.4. kello 12.

Lue lisää: PlayStation suututti faninsa: GT7 nurin 30 tuntia ja härski vedätys mikro­maksuilla – pelaajien kosto johti kyseen­alaiseen ennätykseen

Metacritic on kommentoinut arviopommitusta Eurogamerille. Sivusto on tietoinen ”loukkaavista ja epäkunnioittavista” arvioista, joita Burning Shores on saanut osana arviopommitusta. Metacritic sanoo kehittävänsä arviointiprosessiaan ja tiukentavansa moderointiaan tulevien kuukausien aikana.

PlayStation Lifestylen julkaiseman kuvan perusteella Metacritic on poistanut vähintään kymmeniä arvioita. Myös Ilta-Sanomissa huomattiin arvioita kadonneen kesken uutisen kirjoittamisen.

Horizon-pelisarjan kehittäjä Guerrilla ilmoitti lisäosan julkaisun jälkeen, että Horizonion maailmaan tutustutaan jatkossakin Aloyn kanssa. Toisin sanoen kolmas osa vahvistettiin. Pelisarjan aiemmat osat ovat Horizon Zero Dawn (2017) ja Horizon Forbidden West (2022).