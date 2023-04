Cody ”Clix” Conrod on ymmällään Fortnite-julkaisijan päätöksestä.

Epic Games on asettanut Fortniten supertähden Cody ”Clix” Conrodin kahden viikon pelikieltoon yhtiön järjestämistä turnauksista.

Conrod, 18, pelasi viime viikolla Cash Cup -nettiturnausta. Eräässä ottelussa Conrodin kanssa samaan peliin päätyi katsoja, joka seurasi tähtinimeä ja muun muassa ampui sekä trollasi tätä. Tällaista toimintaa kutsutaan stream snipeksi.

Myöhemmin ottelussa Conrod kyllästyi katsojansa toimintaan. Striimissään tähti pyysi katsojaltaan huutaen tarvikkeita, joita hän myös sai ja vastaanotti. Conrod palkittiin lopulta vielä ilmaisella tapolla kyseisestä katsojasta.

Epic Games ei katsonut hyvällä Conrodin ja katsojan välistä toimintaa. Lyöttäytyminen yhteen toisen pelaajan kanssa tai avun saaminen on vastoin Fortniten kilpasääntöjä, joten Conrod asetettiin pelikieltoon.

Kahden viikon pelikielto vesittää koko Conrodin loppuvuoden. Epicin sääntöjen mukaan pelaaja, joka asetetaan pelikieltoon kesken FNCS-kauden, on automaattisesti sivussa myös seuraavasta koitoksesta.

Conrodilta jää väliin suuri FNCS-finaali, mutta linjauksen takia myös heti perään pelattava Last Chance Qualifier -karsinta (LCQ). Sillä ratkaistaan loppuvuodesta Kööpenhaminassa pelattavan suuren FNCS-lan-turnauksen viimeiset osallistujat.

– Rikoin sääntöjä tilanteessa, mutta mielestäni kaksi viikkoa on liikaa. Olisin tyytyväinen seitsemään tai kolmeen päivään, jopa varoitukseen, jotta voisin pelata seuraavassa FNCS:sä, pelaaja purnasi striimissään.

Conrod on lähettänyt Epicille pätkän striimistään, josta selviää hänen mielestään, mistä koko jupakassa on kyse. Pelikieltoaan hän pitää täysin epäoikeutettuna. Samoilla linjoilla on myös moni hänen faninsa.

– Täysin epäreilua, kommentoi eräs tähden seuraaja Twitterissä.

– Oikeusmurha, tokaisi toinen.

– #FreeClix, twiittasi useampi iso Fortnite-nimi.

Pelikieltoa on kummasteltu osittain myös siksi, että Conrod on pelin kilpapuolen suurin nimi, joka tuo huomattavan määrän katsojia turnauksiin striiminsä kautta.

Moni on ollut tosin myös sillä kannalla, että pelikielto on täysin perusteltu, koska Conrod otti tarvikkeita vastaan trollilta. Ammattilaisena hänen olisi pitänyt pitää hermonsa kurissa ja keskittyä omaan pelaamiseen häiriköstä huolimatta.

Epic Games ei ole kommentoinut tapausta.