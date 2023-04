Perheenäidin puhelimen näpyttely sai yllättävän käänteen – joutui tietämättään 250 000 dollarin semifinaaliin

Candy Crush on pulmapeli, jossa tarkoitus on yhdistää kolme samanlaista palikkaa. Tähän päästään vaihtelemalla palikoiden paikkoja keskenään yksi kerrallaan. Se on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä mobiilipeleistä, joka tuottaa vuosittain satoja miljoonia dollareita.