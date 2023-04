Turtle Beach Stealth Pro haluaa pelaamiseen tarkoitettujen langattomien vastamelukuulokkeiden uudeksi kuninkaaksi. Testasimme, onko kuulokkeista siihen.

Amerikkalainen Turtle Beach on jäänyt pelikuulokemarkkinoiden osalta Euroopassa perinteisesti muiden, kuten omistamansa Roccatin, jalkoihin, mutta upouudella headsetillään yhtiö toivoo tilanteeseen muutosta.

Turtle Beach Stealth Pro on kaikilla mahdollisilla herkuilla, kuten aktiivisella vastamelutoiminnolla, varustettu 350 euroa maksava langaton headset. Yhtiö hehkuttaa sitä kaikkien aikojen parhaaksi headsetikseen.

Myynnissä on kaksi versiota, joista toinen on selvästi parempi. Xbox-versio tukee kilpailevaa PlayStationia, kun taas pleikkarimalli ei toimi Xboxilla. Tuon lisäksi ainoa ero on lataustelakan led-valon väri (Xboxilla vihreä, PlayStationilla sininen).

Kuulokkeet oikein imevät sormenjälkiä. Ei kovin premiumia.

Ensivaikutelma kuulokkeista on kaksijakoinen. Kädessä ne tuntuvat jykeviltä ja painavilta (testikappale 415 grammaa), mutta näyttävät kuitenkin jotenkin halvalta. Sama pätee kuulokkeiden näppäimiin, joiden tuntuma on kyllä ihan ok.

Metallin lisäksi kuulokkeista löytyy muovia ja keinonahkaa. Pääosa pinnoista on erittäin herkkiä sormenjäljille, mikä syö auttamatta premium-tuotteen fiilistä. Vangitsevat helposti katseen vääristä syistä.

Päässä kuulokkeet ovat mukavat, joskin pääpannan pehmuste voisi olla aavistuksen paksumpi. Pidemmän session aikana alkaa tuntea pientä painetta. Turtle Beach -teksti ja logo löytyy pääpannan lisäksi korvakupeista. Led-valoja kuulokkeissa ei ole lainkaan.

Lataustelakka ei ole kaunein. Kuulokkeiden ollessa päällä sitä koristaa sininen led-rengas.

Mikrofonin ollessa mykistettynä muuttuu valo punaiseksi.

Kuulokkeet yhdistetään haluttuun laitteeseen bluetoothilla tai Turtle Beachin omalla 2,4 gigahertsin tekniikalla. Lähetin on integroitu telakkaan, joka yhdistetään pc:hen tai konsoliin usbilla. Telakka ei ole kaikkein hienoin, varsinkaan kun led-valo vilkkuu jatkuvasti kuulokkeiden ollessa päällä.

Akunkesto ei ole kovin kummoinen, sillä virtaa riittää korkeintaan 12 tunniksi. Mukana tulee sentään kaksi akkua, joista toinen on aina täysi, kunhan sitä säilyttää telakassa olevassa latauskolossa.

Vertailun vuoksi esimerkiksi SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin akku kestää 22 tuntia eli melkein tuplat. Myös Razerin ja HyperX:n huippumallien akunkestot lähtevät 20 tunnista. Tällä saralla Turtle Beach ei siis yllä premium-tasoon vara-akusta huolimatta.

Akku sijaitsee vasemmassa korvakupissa mikrofonin vieressä. Mikrofoni on irrotettavaa mallia, joka mykistyy, kun sen nostaa ylös.

Pelikäytössä kuulokkeet onneksi loistavat. Ja millä tavalla! Kymmeniä pelikuulokkeita kokeilleena Stealth Prot nousevat ehdottomasti listan kärkipaikoille.

Ääni on jo ilman mitään säätöä erotteleva ja kirkas. Taajuuskorjainta käyttämällä kuulokkeista saa ulos vielä rikkaampaa ääntä, jota basso ei dominoi, kuten pelikuulokkeiden kohdalla on tapana. Keskirekisteri erottuu varsinkin edukseen, mistä on iloa erityisesti räiskintäpelien ystäville.

Kuulokkeiden aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) on hyvä ja tehokas, joten sen kanssa pääsee uppoutumaan omaan maailmaansa. Varsinkin suhinat ja huminat, kuten tuuletin, peittyvät tehokkaasti. ANC on helposti pelikuulokkeiden parhaimmistoa, mutta reagoi pieniinkin liikkeisiin, minkä takia tehokkuus voi muuttua hetkeksi. Ei iso juttu, joka vaikuttaisi käyttöön, mutta kiinnitti kerta toisensa jälkeen huomion.

Erikoisominaisuuksista Turtle Beach nostaa lisäksi erikseen esille Superhuman Hearingin, jota käyttämällä tiettyjä ääniä, kuten askelia, korostetaan pelatessa. Toiminto toimii luvatusti, mutta pilaa äänimaailman noin yleisesti. Sille on kuitenkin käyttöä tietyissä tilanteissa ja hetkellisesti. En kuitenkaan oppinut käyttämään sitä luontevasti testijakson aikana.

Kaikki napit (bluetooth, virtanäppäin, Superhuman Hearing) sijaitsevat oikeassa korvakupissa. Lisäksi äänenvoimakkuutta voi säätää pyörittämällä oikean korvakupin kehystä.

Irrotettava puomimikrofoni on ihan ok, mutta ei mikään maagisen hyvä. Ääni ei kuulosta täysin luonnolliselta vaan hieman kylmältä. Taustaääniä se poimii jonkin verran mukaansa. Integroitu mikrofoni, jota voi käyttää bluetoothin kanssa, ei ole kummoinen, mutta kyllä sillä pikaiset puhelut soittaa. Ääni kuulostaa siltä kuin istuisi kaikuvassa kopissa.

Kuulokkeiden ääntä voi säätää pc- tai puhelinsovelluksella, joiden ainoa ero on, että pc-sovelluksella voi lisäksi uudelleenohjelmoida näppäintoiminnot. Toimintoja on runsaasti, mutta pc-sovellus varsinkin on melko heikosti toteutettu. Se tahmaa ja lagaa, mutta lopulta halutut asetukset tallentuvat kuitenkin.

Kuulokkeiden ääntä ja kaikkea muuta voi säätää pc- tai mobiilisovelluksella. Säätömahdollisuudet ovat hyvin laajat.

Stealth Pro on vakuuttava tuote, joka loistaa erityisesti siinä tärkeimmässä eli pelikäytössä. Vaativalle ja pelirauhaa kaipaavalle pelaajalle se on erittäin hyvä valinta, jos lompakko kestää 350 euron hinnan, mutta ei kuitenkaan välttämättä paras.

Stealth Pron ykköskilpailija on nimittäin saman hintaluokan SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, jota pidetään langattomien vastamelupelikuulokkeiden kuninkaana. Turtle Beach lyö SteelSeriesin äänen osalta, mutta laahaa perässä muilla osa-alueilla. Erot eivät ole kuitenkaan järisyttäviä.