Uskoisitko tämän videon olevan pelistä? ”Aivan hullua”, ”Karmiva”

Kehitteillä olevasta Unrecord-pelistä julkaistu maistiaispätkä on hurmannut internetin.

Pelien grafiikat ovat varsinkin viime vuosina kehittyneet hurjaa tahtia kohti todellista realismia.

Nyt grafiikallaan häikäisee kehitteillä oleva Unrecord-indiepeli, josta julkaistu maistiaispätkä on saanut monet hämilleen. Grafiikka on paikoitellen niin todentuntuista, että useampi on kommentoinut sen olevan jopa hieman karmivaa.

Kyseessä on taktinen räiskintäpeli, jossa pelaaja ohjaa poliisia. Normaalista poiketen pelin kamerakulma on poliisien käyttämän haalarikameran kohdalla.

Unrecord on yksinpeli, jonka luvataan tarjoavan "monimutkaisia tapauksia, joiden selvittäminen vaatii taktikointia, salapoliisityötä ja jopa moraalisesti vaikeita päätöksiä. Kerrontaan ja juoneen on otettu vaikutteita salapoliisiromaaneista sekä trillereistä.

Internet on täysin hullaantunut maistiaisesta, jota on pelkästään pelin ohjaajan Twitter-tilin kautta katsottu yli 18 miljoonaa kertaa.

– Aivan hullua, ylisti suosittu Twitch-striimaaja Saqib ”Lirik” Ali Zahid.

– Mitä helvettiä, ihmetteli FaZen sisällöntuottaja Kris ”Swagg” Lamberson.

– Todella cool, mutta erittäin epämukava asetelma ja tunnelma, totesi pelinkehittäjä David ”locust9” Goldfarb.

– En usko, että tämä on oikeaa pelikuvaa, kommentoi tubettaja Apoqsi.

Moni on myös kommentoinut videota karmivaksi, koska se on niin todentuntuinen.

– Karmiva, totesi useampi kommentoija.

Kommenteissa on myös nostettu esiin yksityiskohtia, jotka paljastavat hyvin nopeasti materiaalin olevan pelistä eikä oikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi heti alussa nähty ruoho, paikoitellen yliampuva valaistus sekä hahmojen ja aseiden animaatiot.

Pc:lle kehitteillä olevalla pelillä ei ole vielä julkaisupäivää. Unrecordin takana on indiestudio DRAMA.

Twitterissä on epäilty maistiaisen olevan väärennös, mutta kehittäjät ovat ladanneet lisävideon, joka todistaa sen olevan Unreal Engine 5:llä kehitetystä pelistä. Tekijät ovat myös vahvistaneet, että kyseessä on ihan normaali peli eikä vr-laseille kehitetty, kuten moni on kuvitellut kamerakulman takia.

Kehittäjät muistuttavat lisäksi, että maistiaispätkä on pelin aikaisesta kehitysversiosta, joten se ei tietenkään vastaa lopputulosta. Grafiikat voivat siis vielä ennen julkaisua parantua tai sitten huonontua selvästi.