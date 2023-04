Tämä emoji oli liikaa striimauspalvelulle

Tunnetun striimaajan pitkäaikainen emoji poistettiin yllättäen Twitchistä.

Suositun australialaisen striimaajan Kathleen ”Loserfruit” Belstenin eräs emoji suositussa suoratoistopalvelussa on poistettu yllättäen.

Belsten kertoi asiasta Twitterissä, jossa hän jakoi kuvan fruitLoser-emojistaan sekä Twitchin perusteluista. Twitchin mukaan emojilla voi loukata muita ja se yllyttää kiusaamiseen.

Poistetussa emojissa on Belsten, joka pitää toista kättään ohimolla muodostaen etusormella ja peukalolla L-kirjaimen. L tarkoittaa tässä yhteydessä luuseria, joka on myös osa Belstenin nimimerkkiä (Loserfruit).

– Hmm, milloinkohan he tulevat käyttäjätunnukseni perään, striimaaja vitsaili Twitterissä.

Twitchin sensuuri on kummastuttanut ja naurattanut monia, sillä L-käsimerkin sisältävä tanssi löytyy muun muassa Fortnitesta. Amazonin omistamalle suoratoistopalvelulle se on kuitenkin liikaa.

Twitterissä useampi käyttäjä on huomauttanut ettei emojin poisto muuta todellisuudessa mitään, sillä jos sitä käytettäisiin kiusaamiseen, nämä käyttäjät voivat nyt vain kirjoittaa chattiin ”L”.

Kaiken kukkuraksi Belstenillä oli ollut ikioma fruitLoser-emoji käytössä useiden vuosien ajan ennen poistoa. Belstenin lisäksi muutama muu striimaja on menettänyt emojinsa, jos siinä on ollut L-merkki.

Belstenillä on TikTokissa 4,1 miljoonaa seuraajaa, YouTubessa 3,7 miljoonaa ja Twitchissä 2,9 miljoonaa. Hän on monille tuttu Fortnitesta, jossa hänellä on oma skinipaketti.