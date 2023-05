Tokiossa sijaitseva koulu on houkutellut monet opinnot jättäneen nuoren takaisin koulunpenkille.

The New York Times kirjoittaa Japanissa olevasta koulusta, joka perustettiin kouluttamaan tulevaisuuden esports-tähtiä.

Tähtiä ei ole syntynyt, sillä esports on Japanissa melkoista puuhastelua verrattuna moniin muihin Aasian maihin. Sen sijaan koulu on täyttänyt toisen tarpeen.

Se on houkutellut takaisin koulunpenkille parikymmentä oppilasta, jotka olivat aiemmin lopettamaan koulunsa. Pelikoulu innosti heitä yrittämään uudestaan.

Tokiossa sijaitseva yksityiskoulu avattiin keväällä 2022. Kolmena päivänä viikossa opiskellaan peleihin liittyviä asioita asiantuntijoiden opastuksella, kun taas loput kaksi päivää keskitytään perinteisiin lukuaineisiin.

Perinteisistä japanilaiskouluista poiketen koulupäivä alkaa vasta kymmeneltä, eikä oppilailla ole koulupukua. Myöhästyminen ei ole myöskään maailmanloppu, pääasia on, että oppilas saapuu opiskelemaan jossain vaiheessa.

– Lapset, jotka eivät alun perinkään menneet kouluun, ovat allergisia pakottamiselle, muistuttaa artikkelissa pelikoulun rehtori Akira Saito.

Normaalista poikkeavien sääntöjen takia moni vanhempi on ollut huolissaan lapsensa opiskelusta. Vanhempia ajatellen koulussa on pidetty erilaisia tiedotus- ja opetustilaisuuksia, minkä lisäksi se noudattaa ja täyttää kaikki koulutussuunnitelman vaateet.

Saiton mukaan koulun filosofia on saada oppilaat kouluun pelien avulla ja osoittaa, että opiskelusta on iloa ja hyötyä tulevaisuutta ajatellen.

Yksi opiskelijoista on Torahito Tsutsumi, 17, joka nuorempana masentui kiusaamisen takia ja jätti koulun kesken. Päivät hän istui huoneessaan lukien sarjakuvia ja pelaamalla.

Tsutsumi näki tv:ssä mainoksen pelikoulusta ja innostui. Ai-äiti ei ollut aluksi yhtä innoissaan, mutta pojan yhtäkkinen halu lähteä taas kouluun käänsi lopulta pään. Tsutsumi on käynyt koko oppivuoden tunnollisesti koulussa ja samalla huomannut, ettei hänestä ole esports-tähdeksi. Sen sijaan hän toivoo työllistyvänsä pelialalla.

Myös Suomessa esports on löytänyt tiensä kouluihin. Useissa toiseen asteen kouluissa ja korkeakouluissa on tarjolla esports-opetusta kaiken muun ohella, mutta Tampereella sijaitsevassa Ahlmanissa on erillinen esports-linja.

Ahlmanin esports-linja perustettiin vuonna 2016. Vuoden kestävä koulutus opettaa pelaajille elämänhallintaa ja pelillisiä asioita asiantuntijoiden opettamana. Ennen kaikkea se tarjoaa mahdollisuuden keskittyä pelaamiseen täysillä ilman muita häiriötekijöitä.

Ahlmanin opistolla esports-opetuksessa on käynyt muun muassa Santeri ”BONECOLD” Sassi, joka on yksi Suomen Valorant-tähdistä. Sassi voitti pelin maailmanmestaruuden vuoden 2021 lopussa.

– Tärkein asia mitä opin oli elämänhallinta, eli unen, ruokarytmin ja terveellisten elämäntapojen tasapainottaminen. Opin ymmärtämään niiden tärkeyden, Sassi kertoi IS:lle syksyllä 2021.