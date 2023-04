Mitä ihmettä? Nintendon työn­tekijä tuo pelejä Venäjälle, vaikka myynti on lopetettu – vastaukset vältteleviä

Nintendo lopetti pelimyynnin Venäjällä keväällä 2022, mutta nyt niitä tuo maahan yhtiön työntekijä.

NIntendo lopetti peliensä myynnin Venäjällä pian suurhyökkäyksen alettua, mutta yhtiön uutuuspelejä saa yhä ostettua maassa, uutisoi Eurogamer, joka on jatkanut Kommersantin selvitystyötä.

Kaupoista löytyy esimerkiksi alkuvuodesta julkaistu Metroid Prime Remastered, joka on Nintendon oma julkaisu. Pelin maahantuoja on Atshivika-yritys, jonka perustaja on Venäjän Nintendon palkkalistoilla oleva Yasha Haddazhi.

Kommersantin mukaan Haddazhi perusti yrityksensä vuoden 2022 lopulla tuodakseen maahan Nintendo-pelejä ja -konsoleita. Haddazhi on yrityksen pääomistaja. Atshivikan osoite on sama kuin Venäjän Nintendolla, jonka toimitusjohtaja Haddazhi on.

Kommersant huomauttaa, että Venäjällä maahantuonti ilman valmistajan hyväksyntää eli rinnakkaistuonti on täysin laillista. Lehti kuitenkin pohtii, mikä on Nintendon osuus Atshivikan toiminnassa, kun huomioi Haddazhin roolin yrityksissä.

Nintendo on kommentoinut Kommersantin löydöksiä Eurogamerille, mutta vastaukset ovat herättäneet lähinnä lisäkysymyksiä. Nintendo on vastannut kahdesti Eurogamerin esittämiin kysymyksiin.

Vastauksissaan japanilaisyhtiö kertoo ajaneensa toimintansa Venäjällä pitkälti alas, mutta sopimusteknisistä syistä ei kuitenkaan täysin. Nintendo on myös tietoinen peliensä päätymisestä Venäjälle, mutta yhtiöllä ei ole kuulemma mitään tekemistä asian kanssa.

Nintendolta kuitenkin myönnetään, että pelien maahantuoja Atshivika on mahdollisesti yhtiön uusi bisneskumppani Venäjällä hoitamaan esimerkiksi takuuasioita. Nintendo pyysi Eurogameria esittämään Atshivikaan liittyvät kysymykset suoraan venäläisyhtiölle.

Nintendo vahvisti lisäksi, että Haddazhilla on yhä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, vaikka hän on ilmeisesti Nintendon tietämättä tuonut japanilaisyhtiön pelejä myyntiin Venäjällä uuden yrityksensä kautta.

Nintendon lisäksi Sonyn omistama PlayStation ja Microsoftin Xbox ovat lopettaneet pelimyynnin Venäjällä. Myös niiden pelejä ja laitteita on kuitenkin päätynyt maahan kiertoreittejä pitkin.