CS:GOn viimeisessä arvoturnauksessa nähdään kova kattaus joukkueita: NiP, ENCE, FaZe, Na’Vi...

Toukokuussa Pariisissa pelattavan Counter-Strike: Global Offensiven viimeisen majorin eli arvoturnauksen kaikki 24 joukkuetta ovat selvillä.

BLAST.tv Paris Majoriin osallistuvat muun muassa suomalaistähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämä Ninjas in Pyjamas, Eetu ”sAw” Sahan valmentama ENCE sekä HLTV.orgin maailmanlistan koko kärkinelikko G2 Esports, FaZe Clan, Heroic ja Na’Vi.

Rannalle jäi useampi nimekäs joukkue, kuten venäläiskokoonpanot Virtus.pro ja Cloud9.

Virtus.pron kokoonpano voitti edellisen majorin eli IEM Rion viime vuoden lopulla Outsiders-nimellä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hallitseva mestari ei pelaa majoreilla.

Cloud9:n ulosjäänti oli vielä kovempi shokki, sillä joukkue on tällä hetkellä HLTV.orgin maailmanlistalla viidentenä. Joukkueella oli karsinnoissa peräti kolme mahdollisuutta lunastaa jatkopaikka, mutta se hävisi kivenkoville G2:lle, ENCElle ja FaZelle.

Myös nelinkertainen major-voittaja Astralis sekä Gabriel ”FalleN” Toledon tähdittämä Imperial seuraavat CS:GOn viimeistä arvoturnausta katsomon puolelta.

Pariisissa nähdään kilpailemassa myös melkoisia yllättäjiä. Turnauksen kakkosvaiheeseen pääsivät karsinnoista suoraan esimerkiksi brittijoukkue Into The Breach ja puolalainen 9INE.

Lukas ”gla1ve” Rossander voitti CS:GO-majorin neljästi Astraliksen kanssa, mutta viimeisessä arvoturnauksessa häntä tai Astralista ei nähdä kilpailemassa.

BLAST.tv Paris Major pelataan 8.-21. toukokuuta. Pelaajat.com ja Yle E-urheilu näyttävät 1,25 miljoonan dollarin turnauksen suomeksi selostettuna.

Tuleva major on CS:n 19:s ja viimeinen Global Offensive -versiolla pelattava. Na’Vi on ainoa organisaatio, joka on nähty kaikissa majoreissa. Pelaajista vastaavaan suoritukseen yltää ainoastaan tanskalainen Peter ”Dupreeh” Rasmussen, joka edustaa Team Vitalitya.

Pariisin jälkeen majorit pelataan Counter-Strike 2:lla, joka julkaistaan kesän aikana. Ensimmäinen CS2:lla pelattava major järjestetään Kööpenhaminassa keväällä 2024.