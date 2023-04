Kommentti: Tämän hetken upein nettipeli on niin kiistelty, ettei sitä voi edes myydä Steamissa – jaellaan torrent-tiedostoina

Dark and Darker on täysin keskeneräisenäkin onnistunut todistus siitä, että pakoräiskinnän tuominen fantasiamaailmaan yksinkertaisesti toimii. Taustalla muhiva lakisotku voi kuitenkin pilata kaiken, kirjoittaa toimittaja Miikka Hujanen.

Unohtakaa rynnäkkökiväärit ja kranaatit, Fortnite, PUBG ja mitä näitä nyt onkaan. Todellinen sankaruus mitataan miekoilla ja magialla. Sen näyttää nettipelikentän tuore hitti Dark and Darker.

Se on armoton ensimmäisen persoonan fantasiamäiske, josta puhutaan englanniksi termeillä PvPvE, dungeon crawler ja extraction shooter. Viimeisintä, suomeksi sanottuna pakoräiskintää, edustavat muun muassa hittipelit Rust, DayZ ja Escape from Tarkov. Näissä kaikissa nautitaan nykyajan teknologiasta ja ampuma-aseista, kun taas Dark and Darkerissa välit selvitetään miekoin, kirvein, loitsuilla ja nuolilla.

Peli on vielä vahvasti kehitysvaiheessa, mutta tärkeintä on se, että konsepti toimii. Eikä ainoastaan toimi – se suorastaan loistaa.

Ensin kokoonnutaan pöydän ääreen, sitten lähdetään seikkailuun.

Perusajatuksena on, että 18 pelaajaa laskeutuu vihollisia ja ansoja kuhisevaan luolastoon tavoitteenaan täyttää taskunsa arvoesineillä ja selviytyä ulos ne mukanaan.

Sisään voi mennä yksin tai enimmillään kolmen porukassa. Hahmoluokkina ovat roolipeleistä tutut soturit, barbaarit, papit, velhot, varkaat, samoojat ja bardit. Lisää on luvassa pelin kehittyessä.

Luolastossa odottaa kadonneiden aarteiden, luurankosoturien, zombien muiden fantasiasta tuttujen mörriäisten täyttämä seikkailu. Taistelusaaliina saadut ja kirstuja availemalla löydetyt aseet, varusteet, arvoesineet ja taikajuomat kaavitaan mukaan Diablosta tuttuun, neliöistä koostuvaan esinevarantoon, englanniksi inventoryyn. Iso kilpi vie tilaa kahdeksan neliötä, tikari vain kaksi.

Viidennessä avoimessa pelitestissä seikkailu suuntautuu joko kymmenen pelaajan Gogblin Cavesiin tai unohdetun linnan raunioille.

Esineet noudattavat roolipeleistä tuttua värikoodausta turhista harmaista esineistä eeppisiin violetteihin. Paras ryöstösaalis löytyy tietysti luolien perimmäisien, vaikeasti saavutettavien onkaloiden uumenissa lymyäviltä pomovihollisilta.

Tässäkin tarinassa pätee vanha viisaus: ihminen on ihmiselle susi. Kuolettavin pelaajan kohtaama este on samoja aarreapajia halajava toinen pelaaja. Jutun juju on tuttu muun muassa Fortnitesta ja PUBGista: pelialue pienenee jatkuvasti.

Ulos ei pääse kuin hyppäämällä alueelle ilmestyviin kertakäyttöisiin portaaleihin – joista tietysti pääsee pakoon vain yksi pelaaja per portaali. Onnistunut seikkailija ottaa löytämänsä aarteet mukaansa, tallettaa kalleimmat arkkunsa, myy tarpeettomat ja jatkaa voitokkaana ja paremmin varusteltuna seuraavaan seikkailuun. Luolastoon kuollut menettää kaiken.

Jokaisella hahmoluokalla on omanlaisensa erikoiskyvyt. Kuvassa oleva rogue pystyy muun muassa piiloutumaan varjoihin.

Dark and Darkerin tulevaisuus on kuitenkin epävarma ja pahimmassa tapauksessa yhtä synkkä kuin sen luolastoissa vaaniva kirous. Peli on toistaiseksi vedetty pois pelikauppa Steamista, jossa se ehti kerätä huimia latausmääriä ja ylistäviä arvioita. Viimeisintä testijaksoa varten peliä jaettiin torrenteilla.

Kyse on siitä, että korealainen pelijätti Nexon syyttää Dark and Darkerin rakentanutta Ironmacea tekijänoikeusloukkauksesta. Nexonin mukaan sen leivistä lähteneet työntekijät kopioivat luvatta kehityksessä olleen, Dark and Darkeria muistuttavan pelin tiedostoja ja väsäsivät oman pelinsä niiden pohjalta. Ironmace on kiistänyt Nexonin väitteet ja julkaissut niihin omat, yksityiskohtaiset vastineensa.

Lopputulokseen on vaikea ottaa kantaa tuntematta kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia, mutta pintapuoleisen tarkastelun, keskinkertaisen suomalaisen oikeustoimittattajaosaamisen, Ironmacen vastineiden ja aiempien, vastaavanlaisten oikeustapausten perusteella jupakka vaikuttaa vahvasti tekaistulta.

Myrkkypilviä hönkivä zombilauma käy päälle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että asian ratkaisee lopulta korealainen tuomioistuin, eikä se lupaa hyvää Dark and Darkerille, joka on muuten tarkoitus julkaista loppuvuodesta 2023.

Oikeussalissa Nexonilla on kammottavan suuri taloudellinen etulyöntiasema. Yhtiöllä on noin 7000 työntekijää ja se teki 773 miljoonan euron liikevoiton vuonna 2021. Ironmacella on 25 työntekijää ja se on ainakin harkinnut turvautuvansa joukkorahoitukseen.

Toisaalta Nexon on pienemmän kimppuun käyneenä isona peliyhtiönä maailmanlaajuisen peliyhteisön silmissä automaattisesti altavastaajan asemassa, eikä Dark and Darkeriin ihastunut peliyhteisö tarkastele asiaa objektiivisesti, vaan paksujen Ironmace-lasien lävitse.

Parhaassa tapauksessa julkisuus sataa Ironmacen laariin ja peli pysyy otsikoissa. Pahimmassa Nexion vuodattaa Ironmacen kuiviin oikeudenkäyntikuluilla ja mahdollisilla vahingonkorvauksilla.

Vaikka oikeustaistossa kävisi miten vain, ainakin se on varmaa, että miekka ja magia -fantasiaan pohjautuvan, koukuttavan pakoräiskinnän kehittävä pelitalo saa pelaajien kiitokset – ja kassaansa mittaamattomia rikkauksia.