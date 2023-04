Aiotko ostaa peli­tieto­koneen? Tässä on nimi, joka kannattaa muistaa

Kauas on tultu siitä, kun Intel oli monen pelaajan itsestään selvä vaihtoehto.

Ensin oli tietokoneprosessorien yksinvaltias Intel, sitten tuli AMD, joka on päässyt jo monen pelitietokoneen keskussuorittimeksi. Nyt AMD on tuonut myyntiin uuden prosessorinsa, joka kerää kehuja pc-lehdistössä.

Uutuus on nimeltään heikosti suuhun sopiva AMD Ryzen 7 7800X3D, mutta kyseessä on teknologiaa testaavien verkkosivujen mukaan varteenotettava työjuhta pelaajille, jotka haluavat mahdollisimman hyvän tehosuhteen.

The Vergen mukaan kyseessä on ”vaikuttava suoritin pelaamiseen”. Techradarin mukaan suoritin ”pärjää Intelin parhaimmistoa vastaan vähemmällä rahalla”. Ars Technican mielestä 7800X3D ”on halvin tapa saada eniten irti 1500 dollarin grafiikkasuorittimesta”.

Toisin sanoen Ars pitää suoritinta hyvänä kumppanina kortin muodossa koneeseen liitettävälle kovan luokan grafiikkasuorittimelle eli gpu:lle.

AMD Ryzen 7 7800X3D Ytimiä: 8

Säikeitä: 16

Peruskellotaajuus: 4,2 GHz

Tehostettavissa enintään 5,0 GHz:iin

L3-välimuistia: 96 megatavua

Jutun kirjoitushetkellä 7800X3D:n Suomi-hinnat vaihtelivat vähän päälle 500:stä eurosta lähemmäs 600:een euroon. The Vergen mukaan lähimpiä Intelin kilpailijoita on Core i9-13900K, jonka hinnat alkoivat noin 660 eurosta.

– 7800X3D on tehnyt minuun ison vaikutuksen. [Tällä hinnalla] se tarjoaa parhaimpiin lukeutuvaa suorituskykyä pc-pelaamiseen ja paketoi sen tavalla, joka kuluttaa paljon vähemmän virtaa Intelin tarjokkaisiin verrattuna, The Vergen toimittaja kirjoittaa.

Suomalainen Io-tech on myös vakuuttunut uutuussuorittimesta.

– Odotus on päättynyt ja 7800X3D pärjäsi pelitesteissä odotetusti eli hyvin ja se tarjoaa hinta-suorituskykysuhteeltaan parempaa pelisuorituskykyä kuin AMD:n ja Intelin kalliimmat lippulaivamallit, Io-tech kirjoittaa.

Suomalaissivusto tosin huomauttaa myös, että isoilla näyttötarkkuuksilla pelattaessa kannattaa aina investoida ensisijaisesti parempaan näytönohjaimeen.

Techradar on myös erittäin vakuuttunut AMD:n uutuudesta, mutta ei pidä sitä kuitenkaan erityisen edullisena. Jos tietokonetta aikoo käyttää muuhun kuin pelaamiseen, kannattaa suoritinta etsiä muualta.

AMD:n leirissä hyötyohjelmissa kannattaa panostaa ensisijaisesti ydinmäärään ja korkeaan kellotaajuuteen, peleissä pääsääntöisesti 3d-välimuistiin, muotoilee Io-tech saman asian.

Tietokoneen kokoaminen itse komponentti kerrallaan on tapa säästää rahaa, mutta vaatii osaamista. Asiaan vihkiytymättömän kannattaa harkita valmiita pelitietokoneita ja varsinkin pöytä-pc:itä. Tehokkaasta kannettavasta tietokoneesta saa tyypillisesti maksaa suhteessa enemmän.

Kiinnitä konetta valitessa huomiota sen komponentteihin ja pyydä tarvittaessa apua lähipiiristä hyvinkin löytyvältä asiantuntijalta.

Toimiva ja tehokas pelitietokone on monen tekijän summa, ja osien on syytä toimia tasapainossa toisiaan tukien. Hyväkin suoritin voi kärsiä heikosta näytönohjaimesta ja toisinpäin. Myös muilla osilla, kuten työmuistin tyypillä ja määrällä, on väliä.

Ars Technica huomauttaakin, että 7800X3D tarvitsee rinnalleen uuden emolevyn ja uuden tyyppistä ddr5-muistia, joka edelleen maksaa enemmän kuin edellisen sukupolven ddr4-muistit.