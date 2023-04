Cyberpunk 2077 on nyt entistä nätimpi, jos koneesta löytyy todella tehokas Nvidian näytönohjain.

Cyberpunk 2077 on katastrofaalisen alun jälkeen noussut yhdeksi viime vuosien parhaista peleistä.

Epäonnistuneesta julkaisusta monien mieleen jäänyt Cyberpunk 2077 on nykyisin monien mielestä markkinoiden paras peli, kun puhutaan puhtaasti grafiikoista.

Nyt peli on kaunistunut entisestään, kiitos uuden Ray Tracing - Overdrive Mode -säteenseurantatilan, joka on lisätty pelin pc-versioon viimeisimmässä päivityksessä.

Pelin uutta säteenseurantatilaa esittelee muun muassa jayvee-tubettaja:

Säteenseuranta eli ray tracing tarkoittaa reaaliaikaista valaistuksen simulointitekniikkaa, jonka avulla esimerkiksi vedenpinta heijastaa valot aidonoloisesti. Säteenseuranta vaatii paljon laskentatehoa näytönohjaimelta, joten tekniikan käyttö yleistyy kasvavissa määrin teknologian kehittyessä.

Aiemmin pelin säteenseuranta otti huomioon vain osan valolähteistä. Overdrive Modessa säteenseuranta huomioi kaikki mahdolliset lähteet ja heijastukset. Jälki on erittäin näyttävää, mutta vaatii paljon tehoja näytönohjaimelta. Teknologia toimii ainakin toistaiseksi vain Nvidian RTX -sarjan korteilla.

Digital Foundry on puolestaan julkaissut videoita, joissa kierrellään Night Citya grafiikat maksimiasetuksilla ja verrataan uusia vaihtoehtoja vanhoihin. Digital Foundryn videot on tallennettu Nvidian RTX 4090 -tehonäytönohjaimella 4K-tarkkuudela. Kyseisen näytönohjainmallin alkaen-hinnat Suomessa ovat 1900 euroa.

Cyberpunkin uusi päivitys nostaa peligrafiikan uudelle tasolle kuten Crysis aikoinaan vuonna 2007.

Vielä vuosia Crysisin julkaisun jälkeen yleinen kysymys uuden pc:n ostaneelle oli ”but can it run Crysis?” eli jaksaako koneesi pyörittää peliä täysillä grafiikoilla. Ensimmäiset pari vuotta vastaus oli yleensä, että ei voi.

Cyberpunkista on vaikean alun jälkeen kasvanut mittatikku, joka todennäköisesti kerää vielä vuosien ajan pelaajia ihailemaan, miten hienolta peli voikaan näyttää tietokoneella.