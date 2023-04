On olemassa yksi näppäimistö, joka tuo etua peleissä – testasimme sen ja hämmästyimme

Wooting 60HE on pelaajan unelmanäppäimistö, jos ei ole tarvetta millekään ylimääräiselle.

Wooting on pelinäppäimistö maksimisuorituskykyä etsivälle.

Aloitetaan karusta totuudesta: näppäimistöllä pelaaja saa usein hyvin rajallisen edun.

Hyvällä pelihiirellä tai esimerkiksi laadukkailla kuulokkeilla todellista pelillistä etua saa helposti, jos on vain valmis maksamaan. Näppäimistö sen sijaan auttaa lähinnä henkilökohtaisten mieltymysten tyydyttämistä.

Lähes poikkeuksetta pelinäppäimistöt eivät tarjoa mitään, mistä saisi todellista etua pelaamiseen. Pienen hollantilaisen Wooting-yhtiön 60HE on kuitenkin se poikkeus.

Internetissä hurjan maineen etenkin Osu-rytmipelin pelaajien keskuudessa saanut laite on nykyään huippusuosittu kaikkien ammattipelaajien keskuudessa. Tälle on syy: tämä piskuinen muovipalikka on ainoa pelinäppäimistö, jolla saa todellista etua pelaamiseen.

Wooting luottaa Lekker-kytkimiin, jotka ovat kevyet ja hiljaiset.

Mistä on siis kyse?

Raameiltaan 60HE ei ole maailman isoin tai kaunein. Se on niin kutsuttu 60 prosentin näppäimistö, eli siinä ei ole funktioriviä tai edes nuolinäppäimiä.

Laitteen kotelo on muovia, ja sitä myydään lähtökohtaisesti vain mustana. Tilaaja voi valita 20 euron lisämaksusta valmistajan verkkokaupasta mustat tai valkoiset näppäinhatut.

Näppäimistö on siisti, mutta ei kovin ihmeellisen näköinen. Syy sen erinomaisuudelle löytyy sisukaluista.

Ledit saa aktivoitumaan kosketuksen mukaan. Väri- ja kuviovaihtoehtoja on yllin kyllin.

Tavanomainen näppäimistön mekaaninen kytkin toimii eräänlaisen “portin” avulla. Kun kytkin ohittaa tietyn pisteen sen liikeradassa, näppäimen painallus rekisteröityy. Uuden painalluksen aloittamiseksi kytkintä pitää nostaa vähintään niin paljon, että se ohittaa tuon pisteen toiseen suuntaan.

60HE on varustettu erikoisvalmisteisilla kytkimillä, jotka toimivat analogisesti magneettien avulla. Tämä heprealta kuulostava kuvailu tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi asettaa niiden aktivointipisteen mihin tahansa.

Tämän voi toteuttaa Wootingin nokkelasti nimetyllä Wootility-sovelluksella, joka toimii nerokkaasti selaimessa. Aktivointietäisyyden voi valita näppäinkohtaisesti, eli voit esimerkiksi asettaa peleissä liikkumiseen käytettävät WASD-napit erittäin herkiksi. Vastaavasti joka pelaajan painajaisen eli Windows-napin voi asettaa aktivoitumaan vasta liikeratansa päätteessä.

Wootility-sivun kautta voi myös valita näppäimistön värimaailman. Tarjolla vaihtoehtoja on vaikka kuinka jo valmiiksi. Jotkut niistä ovat hyvin näyttäviä – jos pitää välkkyvaloista pöydällään.

Wootility-ohjelmisto toimii netin kautta. Ratkaisu on yksinkertaisesti nerokas ja toimiva.

Tärkein sovelluksen mahdollistama ominaisuus on kuitenkin niin kutsuttu Rapid Trigger. Tämä tarkoittaa sitä, että kytkin automaattisesti deaktivoi itsensä, kun se nousee yhtään. Uuden painalluksen voi aloittaa riippumatta siitä, kuinka alhaalla tai ylhäällä kytkin fyysisesti on.

Tämä pieneltä kuulostava ominaisuus on syy, miksi ammattipelaajat ovat kahmineet itselleen Wootingin näppäimistöjä esimerkiksi omien sponsoriensa tuotteiden sijaan. Esimerkiksi supersuositussa Counter-Strikessa se helpottaa liikkumista todella paljon. Kaikkien liikkeiden aloittaminen ja pysäyttäminen on selvästi mitä tahansa muuta näppäimistöä nopeampaa.

Erikoiskytkimet mahdollistavat myös sen, että aktivoinnin tasoa voi säätää sen perusteella, miten alas kytkimen painaa. Tämä toimii samaan tapaan, kuten pelikonsolien ohjaimien tatit: mitä enemmän vedät johonkin suuntaan, sitä voimakkaammin pelihahmosi liikkuu.

Tästä on erityistä hyötyä autopeleissä, joissa ohjaaminen näppäimistöllä oli aiemmin hyvin hankalaa. Siinä missä ennen vaihtoehdot olivat täysillä eteen tai ei liikettä ollenkaan, Wootingin näppäimillä voit ohjata ajoneuvoa pitkälti konsoliohjaimen tapaan.

Wootilityn kautta voi säätää myös näppäinten aktivointipistettä tai Rapid Trigger -toimintoa.

Aivan kaikki tässä ihmelaitteessa ei tietenkään ole täydellistä.

Ensinnäkin, 60HE maksaa minimissään 179 euroa, ellet halua hankkia näppäinhattuja itse. Jos et pelaa maksimaalista suorituskykyä vaativia pelejä, se on sievoinen summa muovisesta näppäimistöstä. Etenekin, kun se on pelaamisen ohella kaikkeen muuhun käyttöön hankala johtuen funktionäppäimien puutteesta.

Wootingin hankkiminen ei myöskään ole helpoimmasta päästä. Jos näppäimistön tilaa itselleen nyt, sitä joutuu odottamaan vähintään toukokuun loppuun. Tämä on vielä verrattain lyhyt odotusaika. Allekirjoittanut tuntee tapauksia, jotka odottivat omaansa useamman kuukauden.

Mikäli hintalappu ei kuitenkaan liikuta ja odottaminen ei haittaa, suorituskyvystä kiinnostuneelle pelaajalle tämä on ihan oikeasti se paras näppäimistö. Kuten aiemmin kirjoitin, syy on yksinkertainen: myyntipuheista huolimatta mikään muu näppäimistö ei tarjoa todellista etua pelissä. Tämä tarjoaa.