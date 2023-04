Super Mario teki ennätyksen maailmalla – nousi heittämällä myös Suomen katsotuimmaksi

Nintendo osui kultasuoneen uudella Super Mario -elokuvalla.

Lähes 400 miljoonaa dollaria.

Sellaisen tuloksen odotettu The Super Mario Bros. Movie -elokuva takoi avausviikonloppunaan maailmanlaajuisesti lippuluukuilla.

Axios uutisoi kyseessä olevan animaatioelokuvien kaikkien aikojen rahakkain avausviikonloppu. Super Mario keräsi 377 miljoonaa dollaria, kun aiempi ennätys kuului 358 miljoonalla dollarilla Frozen 2:lle.

Nintendon suosikkipelisarjaan perustuva elokuva vakuutti myös Suomessa. Suomen elokuvasäätiö kertoo Super Mario -elokuvan ”täräyttäneen huipputuloksen” keräämällä viikonloppuna 49 065 katsojaa. Kaikki esityspäivät huomioiden sen on nähnyt jo 78 532 katsojaa.

Pelielokuvan avaustulos on elokuvasäätiön mukaan paras sitten joulukuussa 2021 ensi-iltansa saaneen Spider-Man: No Way Homen, joka sai 49 641 katsojaa.

Super Mario oli heittämällä Suomen katsotuin elokuva viikonloppuna. Kauas taakse jäivät Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (7474 katsojaa) sekä John Wick: Chapter 4 (7165). D&D on pyörinyt teattereissa 31.3. alkaen ja John Wick 22.3.

Super Mario elokuva on Nintendon ja Illuminationin yhteistuotos. Illumination tunnetaan Itse Ilkimys- ja Kätyrit-sarjoista.

Elokuvassa Mario (Chris Pratt / Riku Nieminen) joutuu taikamaailmassa erilleen veljestään Luigista (Charlie Day / Heikki Mäkäräinen). Mario on sienivaltakunnassa, kun Luigi on päätynyt pahan Bowserin (Jack Black / Veeti Kallio) valtakuntaan. Alkaa pelastustehtävä, jonka aikana vieraillaan peleistä tutuissa paikoissa ja tavataan Donkey Kongin (Seth Rogen / Osku Ärilä) ja Prinsessa Peachin (Anya Taylor-Joy / Emma Louhivuori) kaltaisia hahmoja.

Super Mario on kovaa vauhtia nousemassa kaikkien aikojen suosituimmaksi videopelielokuvaksi. Kärkipaikkaa pitää toistaiseksi hallussaan 439 miljoonalla dollarilla Warcraft, jonka perässä tulevat Detective Pikachu (433 miljoonaa), Rampage (428), Sonic the Hedgehog 2 (405) ja Uncharted (401).

Nintendo tekee Axiosin selvitysten mukaan elokuvalla jäätävän tilin. 1,2 miljardin dollarin lipunmyynnin lisäksi elokuvan arvioidaan myyvän digijakelussa 2,3 miljardin edestä. Nintendo pitää tuosta summasta arviolta noin kolmanneksen eli 1,1 miljardia dollaria.