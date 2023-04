Jeri Haapavuo teki simulaattoripelin, joka tarjoaa ”realistisen epärealistisen ja humoristisen” katsauksen siitä, miltä tuntuu toimia alokkaana Suomen armeijassa.

Jeri Haapavuo on Finnish Army Simulatorin eli inttisimulaattorin pääkehittäjä. Hän on työstänyt peliä jo viiden vuoden ajan.

Suomalaisen inttisimulaattorin eli Finnish Army Simulator -pelin esijulkaisu oli perjantaina Steamissa. Tämä tarkoittaa sitä, että peliä myydään jo, mutta sisältö tuotetaan lisää ja kehitystyö jatkuu.

Please Be Patient Oy:n julkaisema inttisimulaattori on ollut kehityksessä jo viiden vuoden ajan. Yrityksen perustaja, pelin pääkehittäjä ja idean isä on Jeri Haapavuo.

30-vuotias espoolainen on pienestä pitäen tehnyt erilaisia pelejä. Idea simulaattoripelistä on omilta inttivuosilta 2011–12.

– Se tuntui niin omanlaiselta maailmalta, että miten tällainen paikka voi olla edes olemassa. Tuli heti semmoinen fiilis, että jonkun pitäisi tehdä tästä peli. Intin aikana tuli jo erilaisia pelimekaniikkoja mieleen, Haapavuo muistelee Ilta-Sanomille.

Yliopistoaikoina Haapavuo kertoi ajatuksestaan kavereilleen, jotka olivat heti mukana. Illanistujaiset ja tyttöystävät menivät kuitenkin projektin edelle, joten Haapavuo jäi yksin kuningasideansa kanssa.

Sotkun munkkien mussuttamisen lisäksi iltavapailla voi pelata esimerkiksi pajatsoa tai katsoa televisiota.

Peli on vaatinut viisi vuotta töitä, ja varsinkin viimeiset kaksi vuotta on Haapavuon mukaan tehty kovasti töitä. Käytetyistä tuntimääristä hän ei kuitenkaan sano mitään. Simulaattoripeliä on ollut tekemässä noin 30 ihmistä, kun mukaan lasketaan kaikki koodareista ääninäyttelijöihin. Varsinainen ydintiimi koostuu noin viidestä henkilöstä.

– Viikossa ei tule paljon tunteja, koska meillä on ihan muut päivätyöt. Tämä on meille vain harrastus. Tunteja en halua avata, mutta aika paljon... Käytän itse tähän kaiken vapaa-aikani. Täytyy kiittää kumppania, jolla on ollut kestettävää, mutta on pysynyt mukana matkassa!

Haapavuo toivoo pelin menestyvän ja tarjoavan mahtavia pelikokemuksia, mutta rahan perässä hän ei ole ollut missään vaiheessa. Eikä ole vieläkään.

– Tämä on ollut puhtaasti harrastus, joka on vain riistäytynyt käsistä, kuten harrastuksille joskus käy. Rahan sijaan olen enemmänkin innoissani siitä, että pääsee näkemään, mitä ihmiset tykkäävät tästä. Se on ydintavoite, että tällä saisi jokaisen omia inttimuistoja nostettua pintaan.

Peli tarjoaa nykyisellään pelattavaa noin 20 tunniksi.

Simulaattoripelissä keskitytään ensisijaisesti elämään kasarmilla. Huumorin ja monipuolisen dialogin lisäksi peli tarjoaa muun muassa erilaisia minipelejä, fantasia- ja roolipeleistä tutut taitopuut, tarvikkeiden hallintaa ja tilastoja inttiaikaan liittyen.

– Huumori on aika räväkkää. Se varmaan sulkee osan pelaajista pois. Mutta toisaalta tämä on niin massasta poikkeava, että moni haluaa varmasti sen takia kokeilla tätä. Toivottavasti pystytään täyttämään odotukset. Pelin nyt julkaistu versio kattaa noin neljä viikkoa peruskoulutuskautta, mutta lisää on tulossa.

Haapavuo kertoo peliin tulevan hyvin paljon erilaisia inttistereotypioita: TJ0-piloja, simputtava alikersantti, raivopäisiä skappareita, tämän vuoden alokkaat eivät kotiudu koskaan...

– Hahmoprofiilit on pyritty luomaan tiettyihin kaupunkeihin hyvin stereotyyppisesti sopiviksi. Pelaaja pystyy samastumaan osaan hahmoista tai löytämään inttiajoilta tuttuja. Mukana on esimerkiksi kovapäinen kaveri Lahdesta, joku vantaalainen, espoolainen porvariperheen lapsi... Ollaan pyritty siihen, että kaikkia dissataan tasapuolisesti ja hyvällä huumorilla!