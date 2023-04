Sadat miljoonat katsojat eivät muuttuneet rahaksi: Esports on rikki, ja syyttävän sormen kohde on selvä

Kilpapelaaminen tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä maailmalla, mutta sillä on vaikea tehdä rahaa.

IS julkaisee pääsiäisen aikaan uudelleen suosituimpia juttujaan alkuvuodelta. Tämä juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 31.12.2022.

Esportsin eli kilpapelaamisen vuosia ylöspäin osoittanut kasvukäyrä on osoittanut hiipumisen merkkejä, uutisoivat New York Times sekä Bloomberg.

Aiemmin rahaa on suorastaan satanut sijoittajilta varsinkin Yhdysvalloissa, koska esportsin on katsottu olevan tehokas tapa tavoittaa nuoret. Tämä on yhtä totta, mutta näkyvyyden muuttaminen rahaksi on ongelma.

Tappiota tekevät esports-toiminnallaan useimmat toimijat turnausjärjestäjistä organisaatioihin ja medioihin. Nyt rahahanoja on väännetty tiukemmalle ja jopa täysin umpeen ympäri maailmaa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa.

– Esportsista on tullut epäseksikäs pääomasijoittajille, jotka kärsivät parin viime vuoden hypestä ja liian arvokkaiksi arvioiduista esports-startupeista. Useimmat sijoittajat ymmärtävät nyt, että pelien julkaisijat ovat esportsin ensisijaiset edunsaajat, hiljattain lopetetun Juked.gg-palvelun perustaja Ben Goldhaber kommentoi alan tilannetta.

Vuonna 2016 perustetun Misfits Gamingin perustaja ja toimitusjohtaja Ben Spoont sanoo Bloombergille organisaationsa esports-joukkueidensa tehneen tappiota alusta asti.

Spoont kertoo Bloombergille ajatelleensa, että vuoteen 2022 mennessä data antaisi jotain osviittaa nollatuloksen saavuttamisesta tai jopa voiton tekemisestä, mutta ei.

Misfits myi kesällä League of Legends -pelin LEC-liigapaikkansa. Huhujen mukaan hintalappu oli 34–36 miljoonaa dollaria. Rahaa ohjataan muun muassa sisällöntuottajiin, jotka tekevät organisaatioille rahaa toisin kuten esports.

Spoont sanoo varsinkin peliyhtiöiden maalaamien ihannekuvien esportsin tulevaisuudesta saaneen urheilutaustaiset miljardöörit ja sijoittajat avaamaan rahahanoja.

Todellisuuden iskiessä vasten kasvoja ala on ajautumassa pienimuotoiseen kriisiin, josta on nähty jo viitteitä. Muun muassa amerikkalaiset meganimet TSM ja 100 Thieves ovat tänä vuonna irtisanoneet yhteensä kymmeniä työntekijöitä. Evil Geniuses puolestaan luopui amerikkalaisesta Dota 2 -joukkueestaan ja hankki joukkueen Etelä-Amerikasta.

Suomessa viimeisen vuoden sisään on lopettanut kaksi isoa nimeä: SJ Esports ja KOVA Esports, joka hakeutui marraskuussa konkurssiin yli 150 000 euron velkojen takia.

Overwatch League on yksi esportsin suurimmista epäonnistumisista. Isoista rahoista huolimatta liiga ei ole saavuttanut suurta suosiota yleisön keskuudesssa.

Urheiluun verrattuna esports on pitkälti heikosti organisoitua toimintaa, jossa narut ovat peliyhtiöiden käsissä. Yhtiöt voivat lähes mielivaltaisesti päättää, miten, milloin ja kuka saa osallistua kilpatoimintaan.

Rumia, typeriä ja turhia ylilyöntejä on jo nähty, kun peliyhtiöt haluavat muistuttaa, kuka määrää tahdin.

Asetelma on peliyhtiöille suotuisa, joten organisaatiot kärsivät. Peliyhtiöiden takia pidempiaikaisten suunnitelmien tekeminen on usein haastavaa, joskus jopa mahdotonta. Tämä taas vaikeuttaa suoraan muun muassa kumppanimyyntiä, joka tuo ison osan esports-organisaatioiden liikevaihdosta.

Pääosa aktiivisesti pelinsä kilpatoiminnassa mukana olevista yhtiöistä tekee esportsilla vapaaehtoisesti tappiota, koska se katsotaan markkinoinniksi. Rahat tehdään lähtökohtaisesti pelin muulla toiminnalla.

Tutkimusyhtiö Newzoon mukaan maailmassa on jo yli 260 miljoonaa katsojaa, jotka seuraavat esportsia kuukausittain. Newzoo arvioi kuitenkin katsojien käyttävän keskimäärin vain 5,30 dollaria vuodessa esportsiin liittyen.

Suuren katsojamäärän selittää osittain se, että kaikki isoimmat turnaukset ja liigat ovat katsottavissa ilmaiseksi Twitchin tai YouTuben kautta. Tämän takia joukkueet eivät myöskään pääse käsiksi tv-rahoihin, jotka ovat urheilussa merkittävä osa seurojen vuosituloista.

League of Legends on maailman suurin kilpapeli.

Tv-oikeuksien lisäksi lipputulot ovat esportsissa vielä pientä toimintaa. Suuri osa otteluista pelataan yhä netissä, ja yleensä vasta pudotuspelien kohdalla päästään yleisön eteen. Silloinkin lippurahat menevät järjestäjälle kulujen kuittaamiseksi.

Sponsoritulot ovat nuoria katsojia ajatellen merkittävä osa koko esportsin liikevaihdosta ympäri maailmaa, mutta inflaation ja vaikean taloustilanteen takia myös mainostajat ovat aiempaa varautuneempia. Tämä näkyy jossain vaiheessa myös esportsiin ohjattavan mainosrahan määrässä.

Gen.G:n toimitusjohtaja Arnold Hur toivoo peliyhtiöiden ottavan vastuuta tilanteen korjaamiseksi. Monipuolisten digitaalisten tulovirtojen luominen esportsin ekosysteemille auttaisi kaikkia Hurin mielestä.

– On selvää, että jos luotamme pelkästään sosiaaliseen mediaan ja sponsorisopimuksiin, niin ne eivät yksinkertaisesti toimi tällaisessa markkinatilanteessa, Hur sanoo Bloombergille.