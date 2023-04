Uraauurtava ja valtavasti myynyt Grand Theft Auto on iki-ilmiö. Mutta se ei ole enää avoimen maailman yksinvaltias. Pystyykö pelisarja pitämään kiinni asioista, jotka nostivat sen supersuosioon.

Grand Theft Auto on yksi maailman suurimmista videopelisarjoista. Myyntimäärissä ohi menevät vain Mario, Tetris ja Call of Duty. Uusinta GTA-peliä on odotettu jo kohta kymmenen vuotta.

Ajattele: maailma täynnä mahdollisuuksia. Idea valtaa mielikuvituksen ja houkuttelee heti – pakottamatta, kuin luonnostaan.

Juuri tässä piilee ydinaate, jota kohti yksi maailman suosituimmista videopelisarjoista on kulkenut jo neljännesvuosisadan ajan. Elämän vapaus ja estottomuus.

Brittiläisen Rockstar-pelistudion luoma Grand Theft Auto on yli kulttuurirajojen leviävä ilmiö, joka ei laannu. Ei, vaikka edellisestä, oikeasti uudesta osasta on kulunut jo lähestulkoon kymmenen vuotta. Ja se julkaistiin vieläpä kaksi konsolisukupolvea sitten.

Sen lisäksi, että GTA-pelit ovat antaneet tutkittavaksi avoimia mahdollisuuksia pursuavia maailmoja, sarja on tavoittanut myös toisen luontaisesti vetoavan tunnetilan. Ja se on tuttu niin rikoselokuvista kuin -kirjoistakin. GTA-pelit paljastavat synkän alamaailman ja antavat samastua rikollisiin ja näiden järjettömiin edesottamuksiin.

Tähän on tuotu vain pelillinen kulma: miltä tuntuisi olla itse kuin rikollinen, elää hetki yhteiskunnan ulkopuolisena riiviönä?

GTA-sarja on saanut kritiikkiä vuosien varrella väkivallasta. Kovaotteisuus liittyy rikosmaailmaan, ja peleillä on K18-leima, mutta rajuun shokkiarvoon pyrkivä jälki ei ole aina ongelmatonta.

Kaava on osoittautunut jättimenestykseksi, sillä GTA-pelejä on myyty kaikkiaan yli 385 miljoonaa kappaletta. Uutuusosat ovat yleensä lyöneet koko viihdealan julkaisuennätykset uusiksi.

GTA-historian lyhyt oppimäärä jakautuu kahteen osaan: vuosiin 1997–2000 ja vuodesta 2001 nykyisyyteen.

Ennen kuin ensimmäisestä pelistä tuli pc:lle ja PlayStationille saapunut Grand Theft Auto (1997), se kulki nimellä Race and Chase. Nimi kuitenkin putosi kyydistä, kun sarjan tukipilariksi noussut ominaisuus muotoutui. Autoja pystyi varastamaan ja niillä hurjastelemaan – rikoksia tehden.

Ensimmäistä Grand Theft Autoa ei välttämättä tunnistaisi tutun pelisarjan osaksi. Näkökulma peliin oli suoraan ylhäältä.

Alkuperäinen GTA koostui jo sarjan tunnusmerkeistä, kuten avoimesta maailmasta, tehtäviä antavista sivuhahmoista ja monista minipeleistä. Mutta kuvakulmassa oli vissi ero: tapahtumat nähtiin ylhäältä päin, ja grafiikka oli tehty kaksiulotteisesti.

Sama päti jatko-osiin GTA 2 (1999) ja GTA: London (2000). Molemmat hioivat tuttuja osa-alueita, ja myivät kohtuullisen hyvin, mutta antoivat oikeasti vasta viitteitä tulevasta. Eikä sitä tarvinnut kauaa odotella.

Monella tapaa GTA:ssa vain taivas on rajana. Sen verran toimintaa ja mahdollisuuksia pelien avoimet maailmat ovat jo tarjonneet 20 vuoden ajan.

Pankki räjähti sepposen selälleen vuonna 2001. Kirjaimellisesti, sillä GTA III alkaa pankkiryöstöllä ja sitä seuranneella pakoajolla.

Tunne oli kutkuttava, huumaava suorastaan. Eteen aukesi avoin ja urbaani maailma, joka oli luotu PS2:lle kolmiulotteisella grafiikalla. Jälki oli uskottavaa, yksityiskohtaista ja alue suuri. Tuntui kuin tulevaisuus olisi saapunut.

Kun peliä katselee nykyään, sitä voi olla vaikea uskoa. Mutta GTA III:n kuvitteellinen Liberty Cityn kaupunki tuntui aidolta ja elämän vilinästä täyttyvältä paikalta. Ihmiset suorittivat askareitaan, kadut täyttyivät liikenteestä ja ajaessa radiosta soi jopa oikea musiikki.

Musiikilla oli oleellinen merkitys – mikä on vain korostunut sarjan edetessä – pelimaailman todentunnun luomisessa. GTA III:n biisit tulivat suoraan Al Pacinon legendaarisesta rikosleffasta Scarface – arpinaama (1983). Yhteys elokuvaan oli muutenkin tärkeä: peli kertoi konnasta, joka nousee ryysyistä rikkauksiin.

Yksi parhaista GTA-peleistä on Vicy City. 20 vuotta vanhaan peliin palaaminen voi tosin tuntua nykypäivänä tönköltä, mutta 1980-luvun sankka tunnelma ja hurtti huumori vievät yhä mennessään.

Liki perään julkaistu GTA: Vice City (2002) on yhä sarjan suurimpia saavutuksia: Kahdelle kaupunkisaarelle jakautuva, villisti rönsyilevä seikkailu, joka sijoittui kultaiselle 1980-luvulle. Tyyli tavoitti etenkin Miami Vice -tv-sarjan.

Vice City laajensi pelikokemusta siten, että äänirooleissa kuultiin kuuluja näyttelijöitä, kuten Danny Trejo, Burt Reynolds ja Dennis Hopper. Pääosaan eläytyi ikimuistoisesti hiljattain edesmennyt Ray Liotta.

Pelissä sai ostaa kiinteistöjä, mikä sitoi tapahtumiin entistä vahvemmin. Saman voi sanoa upeasta, yli yhdeksän tunnin soundtrackista, joka koostui niin Michael Jacksonista ja Ozzy Osbournesta kuin Run-DMC:stä ja Totostakin. Unohtamatta tietenkään Miami Vice -säveltäjä Jan Hammeria.

Tältä näyttää GTA: Vice City:

PS2-kauden vei päätökseensä siihen saakka sarjan valtavin peli GTA: San Andreas (2004). Maailma oli kuin Amerikka minikoossa, ja tekemistä riitti golfista pyöräilyyn ja biljardista lentokoneilla lentämiseen.

San Andreas muistuttaa Rockstarin hurjasta tahdista. Neljän vuoden sisään julkaistiin kolme kunnianhimoista peliä – kaikki samalle konsolisukupolvelle. Ja mittakaava kasvoi jokaisessa.

Pitkään työstetty GTA IV (2008) vei takaisin Liberty Cityn kulmille ja sitä ympäröivälle maaseudulle. Jälki oli kuitenkin hyvin erilaista, sillä PS3- ja Xbox 360 -konsoleilla sarja nousi uuteen graafiseen loistoon. Peli tuntui repivän koneistaan kaiken irti.

San Andreas -pelin pääosassa oli ikimuistoinen Carl ”CJ” Johnson. Kuva pelin Definite Edition -versiosta.

Totuus oli silti toinen, kuten GTA V (2013) myöhemmin kiistatta osoitti. GTA V lienee PS3- ja X360-ajan näyttävin peli, joka samalla nosti rimaa videopelimaailmojen laveudessa ja yksityiskohdissa.

Työnmäärä oli valtaisa ja vaati satoja, tuhansia tekijöitä. Samalla GTA V tarjosi nettimoninpelin, jonka puitteissa pelissä pääsi elämään uudella väkevyydellä. Verkko-osion suosio on ollut suurta – ihmiset jopa elävät rooleissaan, mitä voi seurata nettistriimeistä tai elokuvamaisista videoista.

Rockstar on myös jatkanut satsauksiaan peliin. GTA V on julkaistu useaan otteeseen uusiksi, edellisen kerran tänä vuonna PS5- ja Xbox Series -koneille. Kaikkiaan GTA V on myynyt vedet silmiin nostavat yli 170 miljoonaa kappaletta.

Parasta GTA-peleissä on usein vain ajella ympäriinsä kauniissa kaupungissa ja tunnelmoida musiikin tahtiin. Autojen monista radiokanavista voi kuunnella myös hauskoja keskusteluohjelmia.

Mutta kritiikillekin on paikkansa. Nupinaa riittää muun muassa Rockstarin nykyisestä julkaisuvauhdista – tai pikemminkin sen puutteesta.

GTA V ilmestyi jo liki vuosikymmen sitten, ja nettilaajennuksia ja uusintaversioita lukuun ottamatta sen jälkeen on ollut hiljaista. Tämä heijastuu koko alan muutokseen, kun pelejä tekevät tiimit ja vaadittu aika ovat paisuneet. Rockstar satsasi välillä myös westerneepokseen Red Dead Redemption 2 (2018).

Tuo peli kuitenkin paljasti Rockstarin ankeat työolot. Firma sai aiheesta negatiivista julkisuutta ja lupasi parantaa tapansa. Rockstar näyttäytyi kylmästi rahaa takovana megakorporaationa – jollaisia GTA-sarja on aina pilkannut.

Merkit ovat olleet viime aikoina paremmat. On silti vaikea sanoa, ovatko olot kaikkinensa kohentuneet. Niin tai näin, tapaus muistutti, että massiivisia viihdetuotteita tekevät aina ihmiset, ja heistä pitää huolehtia.

GTA V on yksi maailman menestyneimmistä viihdetuotteista. Peliä on myyty yli 170 miljoonaa kappaletta.

Rockstarin välinpitämättömyys hallitsi jälleen viime vuonna otsikoita, kun GTA: The Trilogy – The Definitive Edition julkaistiin. Huitaistu kokoelma oli kaikkea paitsi ”lopullinen”. Pakettia paikattiinkin päivityksillä.

Moitteita on syytä antaa myös Rockstarin pelisuunnittelulle, joka ei ole kehittynyt tarpeeksi. Tehtävät jäävät yksiulotteisiksi, mekaniikka kömpelöksi ja todellinen löytämisen tunne uupuu. Peleissä usein seurataan ruudun alhaalla näkyvää pikkukarttaa aidosti avoimen pelaamisen sijaan.

Etenkin Rockstarin tuorein Red Dead Redemption 2 alleviivasi asiaa saapumalla markkinoille avoimen maailman pelien uuden huipun, The Legend of Zelda: Breath of the Wildin (2017), jälkeen. Siinä missä Zelda tavoitti vapaan seikkailun tunteen, Rockstar junnasi paikoillaan.

Rockstarilla riittääkin todistettavaa. Kauan odotettu GTA VI on vielä vähintään kahden vuoden päässä. Pelistä vuosi hiljattain keskeneräistä materiaalia, minkä perusteella ei voi vielä vetää johtopäätöksiä – paitsi, että yleisön kiinnostuksesta ei ole pulaa.

Rockstar on luvannut nostaa koko alan rimaa, kun GTA VI julkaistaan. Tämä on helppo uskoa teknisessä mielessä. Toivottavasti se pätee myös ydinajatukseen aidosta vapaudesta mahdollisuuksien maailmassa.

Sillä se houkuttelee aina.