Työntekijät lukivat potkuistaan somesta – CLG-nimi saattaa pian olla historiaa

Tunnetun esports-brändin tarina on yllättäen päättymässä.

Yhdysvaltainen esports-organisaatio Counter Logic Gaming eli CLG saattaa pian olla historiaa, uutisoi toimittaja Travis Gafford, joka on kuullut asiasta useilta lähteiltä.

Gaffordin tietojen mukaan CLG:n omistaja Madison Square Garden Company jättää esportsin. Pääosa CLG:n työntekijöistä, pelaajat mukaan lukien, irtisanotaan torstaina tai pian sen jälkeen.

CLG tai Madison Square Garden Company eivät ole kommentoineet asiaa Gaffordille. Yhtiö osti CLG:n vuonna 2017.

Koko brändin olemassaolo on vaakalaudalla joukkoirtisanomisien jälkeen.

Gaffordin mukaan CLG jatkaa toistaiseksi vain League of Legendsissa, jossa sillä on pitkä ja värikäs historia. Se on kilpaillut pitkään Pohjois-Amerikan huippusarjassa LCS:ssä, jonka CLG on voittanut kahdesti. MM-kisoissa joukkue on nähty kolmesti.

CLG:n LCS-paikan on Gaffordin mukaan ostamassa kovassa kasvussa oleva yhdysvaltalainen NRG Esports. Kauppa on lähes sinettiä vaille valmis, mutta nimenmuutoksessa voi mennä jopa vuosi. CLG-nimi saattaa kadota näin ollen vasta vuoden 2023 päätyttyä.

LoLin lisäksi CLG:llä on joukkueet tai pelaajia Valorantissa, Counter-Strikessa, Apex Legendsissa, Fortnitessa ja Super Smash Brosissa.

Vuonna 2010 perustettu CLG on yksi nykymuotoisen esportsin pitkäaikaisimmista nimistä Yhdysvalloissa. Se ei ole koskaan ollut alueensa ykkösnimi, mutta varsinkin vuosina 2015–17 sillä meni erittäin hyvin.

CLG ei ole ainoa esports-organisaatio, joka on hätää kärsimässä. Viime viikolla alkoi levitä huhuja, että toinen pitkäaikainen amerikkalaisorganisaatio TSM olisi suurissa määrin ajamassa alas esports-toimintaansa. TSM:n perustaja Andy Dinh on kommentoinut TSM:n sitoutuneen esportsiin.

Koko esports-alaa ravistelee tällä hetkellä vakava talouskriisi, jonka seurauksena monet organisaatiot ovat joutuneet leikkaamaan kustannuksia. Yleensä tämä on tarkoittanut joukkopotkuja.

CLG:n ja TSM:n lisäksi irtisanomisia on nähty viime aikoina esimerkiksi FaZe Clanissa, Evil Geniusesissa, The Guardissa ja 100 Thievesissa.