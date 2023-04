Mitä ihmettä? PlayStation 5:ta myydään alennuksella Suomessa

Tähän mennessä Playstation 5:n hinta on vain noussut julkaisun jälkeen. Nyt konsolipaketin saa omakseen pienellä alennuksella.

Joulumyyntiin vuonna 2020 tulleen PlayStation 5:n saatavuus on vasta hiljattain noussut sille tasolle, että konsolia löytyy käytännössä aina jonkun kaupan varastosta.

Sony näyttää aloittaneen laajemman alennuskampanjan vauhdittaakseen entisestään PlayStation 5 -konsolin myyntiä.

Kyseessä on tiedettävästi ensimmäinen kerta, kun konsolia myydään alennuksella Suomessa. Kyseessä on rajattu kampanjaerä.

Alennus näyttää koskevan ainoastaan PlayStation 5 + God of War -pakettia, jossa on konsolin levyasemallinen versio ja vuoden 2022 suurimpiin hitteihin lukeutuva pleikkarin yksinoikeuspeli God of War Ragnarök.

Paketin normaalihinta eri verkkokaupoissa on 669,99 euroa, ja nyt sen saa 619,99 eurolla. Alennuskampanjaan ovat lähteneet ainakin Telia, Elisa, Verkkokauppa.com ja Gigantti. Prisma myy pakettia verkkokaupassaan yhä normaalilla hinnalla.

Suomen lisäksi PS5-alennuskampanja on alkanut ainakin Intiassa, jossa myydään molempia konsoliversioita ilman pelejä kymmenen prosentin alennuksella.

Lue lisää: Turussa keksittiin poikkeuksellinen tapa auttaa Ukrainaa: ”Aihe on herkkä, mutta...”

Marraskuussa 2022 julkaistun PS5:n saatavuus oli erittäin rajattu ensimmäiset kaksi vuotta. Sony ilmoitti joulukuussa 2022, että vuodenvaihteen jälkeen konsolin ostaminen pitäisi olla huomattavasti helpompaa.

Sonyn viesti piti paikkansa. Uutisen kirjoitushetkellä PS5:ta löytyy heti varastosta useammastakin kotimaisesta verkkokaupasta. Konsolia on myyty maailmanlaajuisesti yli 32 miljoonaa kappaletta.

Konsolin alkuperäinen ohjeistettu myyntihinta Euroopassa oli 500 euroa, mutta elokuussa 2022 Sony nosti sitä 50 eurolla. Tällä hetkellä konsolin levyasemallisesta versiosta ilman mitään pelejä tai lisälaitteita pyydetään Suomessa noin 600 euroa.