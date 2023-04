Counter-Strikessa on yksi asia, joka on karkottanut sponsoreita – ei muutu jatkossakaan

Valve jatkaa omalla linjallaan vähät välittämästä siitä, mitä ykköskilpailija tekee.

Terroristit ja vastateroristit (counter-terrorists) eli erikoisjoukot pelaavat jatkossakin vastakkain Counter-Strikessa.

Valve ei ole koskenut nimiin parhaillaan rajatussa testivaiheessa olevassa Counter-Strike 2:ssa, joka julkaistaan kesällä 2023.

Terroristiteema on ajoittain aiheuttanut ongelmia kilpapelijoukkueille, kun potentiaaliset sponsorit ovat säikähtäneet asiaa. Näin ovat todenneet aikoinaan muun muassa Counter Logic Gamingin ja SK Gamingin johtajat.

Samanlaista viestiä toisti vuonna 2018 Tomi Rinne, joka toimi silloin Team Gigantti -joukkueen managerina. CS oli tuolloin Suomen suosituin peli, mutta se ei riittänyt Gigantille.

– CS on sellainen peli, jonka sponsorointi olisi mielestäni ok, mutta Gigantti on niin sanotusti family friendly -brändi. Se agenda, mikä CS:n kanssa tulee, saattaa valitettavasti suututtaa jotakuta, Rinne kommentoi tuolloin.

Asiasta on käyty keskustelua myös alan sisällä muutamia kertoja. ESL:n Michal Blicharz piti vuonna 2019 Twitter-äänestyksen, johon vastasi 40 000 käyttäjää. Heistä 70 prosenttia valitsi terroristiteeman sen sijaan, että puhuttaisiin hyökkääjistä ja puolustajista.

Isossa kuvassa CS:n terroristiteema ei ole koitunut merkittäväksi ongelmaksi pelille, jonka kilpapuoli on suurempi kuin koskaan.

Alalla on kuitenkin yrityksiä, jotka eivät arvojensa tähden halua koskea millään tavalla peleihin, joissa on tavalla tai toisella väkivaltaa. CS:n ohella tämä koskee ainakin Rainbow Six Siegea ja Mortal Kombatia.

Valvea selvästi varovaisemmin toimii Riot Games, joka julkaisi Valorantin kesällä 2022. Valorant on CS:n suurin kilpailija, joka on varsinkin saanut jalansijaa Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa..

Pelit ovat monelta osin hyvin samankaltaiset, mutta Riot linjasi heti alkuun, että pelissä hyökätään ja puolustetaan. Pommikaan ei ole pommi vaan spike eli piikki.

Valorant on grafiikoiltaan selvästi lapsiystävällisempi kuin CS,, mutta molempien pelien ikäraja on 16, koska niissä on ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.