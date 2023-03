10 vuoden odotus ja järjetön pettymys: The Last of Us julkaistiin peli­kelvot­tomana pc:lle

The Last of Us saapui kymmenen vuoden odotuksen jälkeen pc:lle, mutta ei pelaajien odotusten mukaisella tavalla.

Pc-pelaajien kauan odottaman The Last of Us -pelin ensimmäisessä osassa seurataan Ellien ja Joelin matkaa Amerikan läpi.

Pc-pelaajien vuosikausien odotus päättyi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kun PlayStation-hitti The Last of Us rantautui viimeinkin tietokoneelle.

Steamissa julkaistiin sarjan ykkösosan päivitetty versio, The Last of Us Part 1, joka on kuitenkin saanut pelaajilta murskatuomion. Syynä on kehno pc-porttaus eli käännösversio, jonka on kehittänyt pitkälti Iron Galaxy -studio. PlayStation-versio on Naughty Dogin käsialaa.

Pelin Steam-sivu on täynnä negatiivisia arvioita, joissa haukutaan pc-version optimointia. Moni käyttäjä valittaa pelin kaatuvan jatkuvasti, toimivan erittäin heikosti tehokkaasta tietokoneesta huolimatta ja olevan lähes pelikelvoton.

– Toimii aivan paskasti, kuuluu yksi suorasanaisimmista arvioista Steamissa.

– Odotin melkein 2,5 tuntia, että peli koostaa varjostimia (shaders), koska se kaatui päävalikossa noin viiden minuutin välein. Yksi turhauttavimmista kokemuksista, joita olen kokenut peleissä, tuskaili toinen.

– Lataussimulaattori 2023, en voi suositella ennen kuin ongelmat korjataan, tylytti kolmas.

Steamiin jätetyistä reilusta 5500 arviosta vain kolmasosa on positiivisia uutisen kirjoitushetkellä. Pelinkehittäjä Naughty Dog on tietoinen ongelmista, joita tiimi on alkanut korjaamaan.

Peli piti julkaista alun perin pc:lle jo 3. maaliskuuta, mutta Sony ja Naughty Dog lykkäsivät julkaisua lähes kuukaudella. Päätöstä perusteltiin pelin optimoinnilla.

Alkuperäinen julkaisuaika olisi ollut kesken HBO:lla esitetyn The Last of Us -sarjan, joka päättyi 13. maaliskuuta. Sarja on ollut alkuvuoden ylivoimainen tv-tapaus, joka on kerännyt kovat katsojaluvut ympäri maailmaa.

Sony ei lähettänyt pc-versiosta ennakkoon arviointikoodeja medialle, mitä moni piti huolestuttavana merkkinä. Pelot myös toteutuivat.

Tv-sarjan suosion huomioiden ja venytetyn julkaisuajan huomioiden pc-versiosta odotettiin lähestulkoon täydellistä. Peliä on ylipäätään odotettu tietokoneelle lähes kymmenen vuotta.

Moni on pettynyt pc-versioon varsinkin siksi, että Sonyn aiemmat tietokoneelle käännetyt PlayStation-hitit – kuten God of War ja Marvel’s Spider-Man – ovat olleet erinomaisia. The Last of Usista ei voi sanoa samaa, mutta tilanne on korjattavissa päivityksillä.

The Last of Us Part 1 julkaistiin viime syksynä PlayStation 5:lle. Se on moderni versio alun perin vuonna vuonna 2013 julkaistusta pelistä, jota voi kutsua yhdeksi kaikkien aikojen peleistä.

Jatko-osa eli The Last of Us Part II julkaistiin PlayStation 4:lle vuonna 2020, mutta sen pc-versiosta ei ole toistaiseksi tietoa.