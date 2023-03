Video: Tältä näyttää odotettu jatko-osa, joka on hyvin mahdollisesti vuoden paras peli

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomin edeltäjä on myynyt yli 25 miljoonaa kappaletta.

Linkin seikkailut jatkuvat toukokuussa, kun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom julkaistaan Nintendo Switchille.

Nintendo on julkaissut reilut 12 minuuttia pelivideota odotetusta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomista.

Nintendo Switchille toukokuussa julkaistavassa pelissä Link on oppinut uusia kykyjä, joita Zeldan tuottaja Eiji Aonuma esittelee.

Videolla nähdään esimerkiksi recall-kyky (takaisinkutsu), jolla voi muuttaa kohteiden liikerataa. Fuse-taitoa (yhdistely) käyttämällä voi koota maailmasta löytyvistä esineistä vaikkapa aseen itselleen. Fusen avulla voi lisäksi tehdä jo olemassa olevista esineistä ja aseista entistä monipuolisempia.

12. toukokuuta julkaistava Tears of the Kingdom on jatko-osa vuoden 2017 jättihitille The Legend of Zelda: Breath of the Wildille.

Avoimen maailman toimintaseikkailupeli valittiin lähes kaikissa pelimedioissa vuoden 2017 parhaaksi peliksi. Breathe of the Wildia on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta. Metacriticissä pelin arvosana kriitikoilta on erinomainen 9,7/10.

Peli sai erityisesti hehkutusta isosta avoimesta maailmastaan, jonka monipuolisuus ja kauneus vakuutti pelaajat. Myös tarina, erilaiset mekaniikat sekä monipuolinen vihollisvalikoima keräsivät kehuja.