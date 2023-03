Robin, 23, tienaa jäätävän määrän rahaa CS:ää pelaamalla

Robin ”ropz” Koolin yritys takoi pöytään kovat luvut.

Robin ”ropz” Kool on Viron oma CS-supertähti. Vieressä major-mestaruuspokaalia pitää kanadalainen joukkuekaveri Russel ”Twistzz” Van Dulken.

Virolaisella Counter-Strike-tähdellä Robin ”ropz” Koolilla ei ole pikkurahasta pulaa ainakaan hänen yritystietojensa perusteella.

23-vuotiaan Koolin yrityksen vuoden 2022 kovat talousluvut kaivoi Viron yritysrekisteristä (RIK) esiin Reddit-käyttäjä, joka jakoi löydöksensä Redditissä.

Ropz OÜ -yrityksen liikevaihto oli 15.12.2021-31.12.2022 välisenä aikana 791 177 euroa. Tilikauden tulos oli 545 614 euroa

Summa sisältää Koolin palkka- ja sponsoritulot, osuudet turnausvoitoista ja arvoturnausten yhteydessä myytävistä digitaalisista nimikirjoitustarroista.

Palkkana Kool maksoi itselleen tilikauden aikana 208 198 euroa, minkä lisäksi yritys osti 90 000 euron henkilöauton. Pelaaja päätti nostaa lisäksi osinkoina 109 123 euroa.

Osinkojen jälkeen yrityksen tilille jäi kelpo summa pahan päivän varalle: 445 614 euroa.

Helmikuun lopulla Kool osallistui kumppaninsa kanssa Viron itsenäisyyspäivän juhliin, joissa hän tapasi muun muassa maan presidentin:

Kool edustaa FaZe Clania, johon hän siirtyi 3. tammikuuta 2022. Hän on sen jälkeen voittanut urallaan käytännössä kaiken mahdollisen: IEM Katowicen, IEM Colognen, major-mestaruuden ja viimeisimpänä Intel Grand Slamin.

HLTV.org valitsi virolaisen supertähden maailman 8. parhaaksi pelaajaksi vuonna 2022. Kyseiselle listalle hänet on valittu vuodesta 2018 asti seuraavilla sijoilla: 19, 10, 7, 18 ja 8.

Kool, 23, on kuulunut maailman parhaimpiin pelaajiin ammattilaisuransa alusta asti eli vuodesta 2017.

Suomessa verotiedot kertovat vain osatotuuden tuloista, sillä Koolin tapaan useimmat tähdet kierrättävät rahat yrityksensä kautta.

Viime vuosina parhaiten kotimaisista CS-tähdistä on tienannut Aleksi ”Aleksib” Virolainen, joka tienasi verotietojen mukaan vuonna 2021 yhteensä 62 933 euroa.

Samaan aikaan Virolaisen oma yhden miehen yritys Aleksib Oy on takonut kovaa tulosta. Edellisen kahden tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto on peräti 686 000 euroa. Yritys on tehnyt kahden tilikauden aikana voittoa 397 000 euroa.

