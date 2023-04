Suomen toiseksi suurin esports-tiimi teki kovat tappiot – perustaja: ”Ei syytä huoleen”

HAVU Gamingin toimitusjohtaja Lasse Salminen vakuuttaa Ilta-Sanomille, että organisaatio jatkaa normaaliin tapaan.

HAVU Gaming on perustettu keväällä 2017.

Suomen toiseksi suurimman esports-organisaation HAVU Gamingin vuosi oli 2022 taloudellisesti synkkä, selviää tuoreesta tilinpäätöksestä.

Liikevaihto putosi 523 000 euroon ja tappiota tuli peräti 103 000 euroa. Tase on 44 000 euroa, mutta oma pääoma valahti pakkasen puolelle 51 000 eurolla.

Vielä edellisvuonna liikevaihto oli 694 000 euroa ja tulos plussalla 12 000. Tase oli 138 000 ja omaa pääomaa löytyi 52 000.

HAVUun kuuluu Counter-Strike- ja Dota 2 -joukkueiden lisäksi NHL-pelaaja (Hannes ”Hansulinho” Kettunen), joukko striimaajia sekä sim racing -kuskeja.

HAVUn viimeisin tilikausi oli huhtikuussa 2017 perustetun organisaation ylivoimaisesti heikoin.

Lasse Salminen, HAVUn perustaja ja toimitusjohtaja, millä osa-alueilla tulot laskivat ja mistä tappiot muodostuivat?

– HAVUlla oli todella hyvä vuosi 2020 ja 2021. Halusimme panostaa kasvuun ja palkkasimme uusia tekijöitä sisältöjen ja somen kehittämiseen. Vuoden 2022 alun tapahtumat vaikuttivat muutamien isompien kumppanikeskustelujen kariutumiseen, ja vaikea taloustilanne vei meitä vaikeampaan suuntaan.

– Myös CS-joukkueen haasteet ja palkintorahojen lasku on pienentänyt liikevaihtoa, vaikka ne eivät juurikaan vaikuta tulokseen. Yksi pääkumppaneistamme myös vetäytyi loppuvuodesta 2021. Halusimme 2022 vuoden alussa panostaa esports-skenen kehittämiseen ja kasvuun uusien osaajien kautta.

Salminen huomauttaa palkintorahojen osuuden liikevaihdosta olleen vuonna 2020 noin 230 000 euroa, sen jälkeen 125 000 ja viime vuonna vain 30 000.

Mihin omaa pääomaa käytettiin lähes 100 000 euroa?

– Pelaajien ja uusien työntekijöiden palkkoihin.

Montako täysipäiväistä työntekijää HAVUlla on tällä hetkellä? Onko eroa vuoden 2021 loppuun?

– Tällä hetkellä CS-tiimi ja neljä täysipäiväistä työntekijää organisaation puolella. 2021 lopussa oli CS-tiimi ja kuusi työntekijää.

Mikä on HAVUn taloudellinen tilanne juuri nyt?

– Tilanne on vakaa.

Paljonko on kassassa rahaa?

– Emme kommentoi tätä asiaa.

Onko faneilla syytä huoleen?

– Ei ole syytä huoleen. Haluamme edelleen olla kehittämässä suomalaista esport-kenttää.

Miten nykyinen taloustilanne on näkynyt Suomen esports-kentällä?

– Tämä on varmasti tuonut haasteita kumppanuusneuvotteluihin, kuten se on tehnyt sen myös muilla urheilun ja kilpailun osa-alueilla sekä markkinointikentässä laajemminkin. Brändikumppanuudet ja sponsorointiyhteistyöt ovat valitettavasti joskus niitä kohteita, joita supistetaan tiukemmassa taloustilanteessa.

Salminen (oikealla) kuvattuna yhdessä osakkaisiin kuuluvan Taneli Veikkolan kanssa HAVU Gamingin toimistolla Lauttasaaressa.

Ilta-Sanomat uutisoi vuoden 2021 lopussa useimpien suomalaisten esports-yritysten tekevän pääsääntöisesti tappiota.

Selvityksen jälkeen HAVUn kilpailijoihin lukeutunut KOVA Esports on tehnyt konkurssin syksyllä 2022. HREDS on vain varjo entisestään, ja Telia on lopettanut esports-kuvionsa käytännössä kokonaan.

Poikkeuksiakin tosin on. Suomalaisesta ENCEstä kerrottiin Ilta-Sanomille vuoden 2022 lopulla, että organisaatiolla on takana ennätysvuosi. ENCEn vuoden 2022 taloustietoja ei ole vielä julkistettu.

Lue lisää: Yksi Suomen suurimmista esports-nimistä konkurssiin – Yle: Taustalla jätti­velat

Lue lisää: IS selvitti: Esportsilla ei tehdä rahaa Suomessa – melkein kaikki firmat tekevät rumaa tappiota

Lue lisää: Ennätyksiä rikkovalla ENCEllä erikoinen ongelma: ”Ala on niin uusi”

Esportsin vuosia jatkunut kova ja rahakas kasvu sekä mediahype on ainakin tällä erää päättynyt.

Erityisesti rapakon toisella puolella Pohjois-Amerikassa useat isot nimet ovat viime aikoina joutuneet jakamaan potkuja, kun kuluja on pitänyt leikata rankalla kädellä. Ala ei ole kasvanut taloudellisesti kannattavaksi niin nopeasti, kun moni omistaja ja sijoittaja oletti.