Ash Ketchum ja Pikachu tähdittivät Pokémon-animea 25 vuoden ja 1232 jakson verran. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia kaksikon viimeisestä jaksosta.

Yhden aikakauden loppu.

Näin voisi kuvailla juuri päättyneen Pokémon-animen viimeisintä kautta. Se jäi nimittäin alkuperäisten päähahmojen eli Ash Ketchumin ja Pikachun viimeiseksi tv-sarjan pääosassa.

Kaksikko ehti tähdittää usealla eri nimellä kulkenutta animea vuodesta 1997 asti eli 25 vuoden, 1232 jakson ja 23 elokuvan ajan. Nyt he tekevät tekevät tilaa uusille päähahmoille.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia kaksikon matkasta tv-sarjassa, mutta erityisesti viimeisen kauden tapahtumista.

Viimeisen jakson tapahtumista uutisoivat muun muassa Kotaku ja Gaming Intel. Jakso alkaa Ashin ja Pikachun jättäessä jäähyväiset pitkäaikaisille ystävilleen Brockille ja Mistylle, jotka olivat alun perin salijohtajia.

Ash suuntaa tämän jälkeen Pallet Towniin, jossa hän illallistaa äitinsä kanssa lapsuudenkodissaan. Kotikaupungissaan hän tapaa myös Professor Oakin ja ensimmäisen verivihollisensa Garyn.

Jakson aikana Rakettiryhmä yrittää viimeisen kerran napata Pikachun. Hetken aikaa ryöstökeikka näyttää viimeinkin onnistuvan, mutta sitten yllättävä hahmo sotkee suunnitelmat: Ashin aikoinaan vapauttama Pidgeotto – josta tuli myöhemmin Pidgeot – syöksähtää paikalle pelastamaan päivän.

Ash luopui kyseisestä pokémonista jaksossa 81, joten sen näkeminen yli 24 vuoden jälkeen oli todellinen yllätys. Pidgeotista tuli jakson aikana myös tv-sarjan historian ensimmäinen pokémon, joka on vapautettu, mutta palannut sen jälkeen pysyvästi kouluttajansa luokse.

Jakso päättyy siihen, kun Ash lähtee kohti uusia seikkailuja Pikachun kanssa. Niitä ei kuitenkaan seurata enää tv-sarjassa.

Pikachu on ylivoimaisesti tunnetuin pokémon. Animessa sähkörotta pysyi uskollisesti Ashin rinnalla ensimmäisestä jaksosta asti.

Huomioitavaa on, että Ash oli Japanissa vuonna 1997 alkaneen sarjan avausjaksossa 10-vuotias. Sarjan päättyessä hän oli yhä 10-vuotias. Tekijät eivät ole selitelleet ratkaisuaan.

Hän ei myöskään napannut kaikkia pokémoneja sarjan tunnuslaulusta huolimatta: kappaleen nimi on Gotta Catch 'Em All! eli vapaasti suomennettuna Täytyy napata ne kaikki!.

Pitkäaikaisen unelmansa Ash onnistui kuitenkin toteuttamaan: hänestä tuli maailman paras Pokémon-kouluttaja, kun hän voitti maailmanmestaruuden jaksossa 1219. Muutama vuosi aiemmin hän oli voittanut ensimmäistä kertaa alueellisen liigan Pokémon-mestaruuden.

anime jatkuu uusien päähahmojen voimin Japanissa jo 14. huhtikuuta. Uuden animen nimi on Pokémon Horizons, jonka pääosassa on kaksi hahmoa: Liko ja Roy.

Uusi alku sijoittuu ilmeisesti Pokémon Scarlet & Violet -peleistä tutulle Paldea-alueelle, sillä promokuvassa näkyvät Fuecoco-, Quaxly- ja Sprigatito -aloituspokémonit.

Pokémon on yksi maailman suurimmista viihdebrändeistä, johon liittyvä oheistuotemyynti on varsinkin kultakaivos. Animen ohella taskuhirviöt tähdittävät lukuisia pelejä, joita on myyty yhteensä yli 450 miljoonaa kappaletta.