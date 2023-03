CS:GOn viimeinen arvoturnaus pelataan toukokuussa Pariisissa.

Major on Counter-Striken virallinen arvoturnaus, jonka takana on itse pelijätti Valve. Kuva keväällä 2022 pelatusta PGL Antwerp -arvoturnauksesta.

Valve on vahvistanut 8.–21. toukokuuta pelattavan BLAST.tv Paris Major -arvoturnauksen jäävän Counter-Strike: Global Offensiven viimeiseksi.

Pariisin jälkeen major-mestaruudesta pelataan seuraavan kerran maaliskuussa 2024, mutta silloin käytössä on Counter-Strike 2. Valve ilmoitti hiljattain julkaisevansa CS2:n kesän 2023 aikana.

Lue lisää: Counter-Strike 2 julkaistaan kesällä – tämä kaikki tiedetään nyt

Viimeisessä CS:GO-majorissa nähdään 24 joukkuetta, jotka selviävät huhtikuun alkupuolella. Pariisissa kilpaillaan mestaruuden ohella 1,25 miljoonan dollarin palkintorahoista.

Major on ollut jo kymmenen vuoden ajan CS:n suurin ja arvostetuin turnaus. Pariisissa pelataan arvoturnauksen mestaruudesta 19. kerran. Eniten voittoja on Astraliksella, joka on nelinkertainen mestari.

FAKTA CS:GOn major-voittajat DreamHack Winter 2013: Fnatic EMS One Katowice 2014: Virtus.pro ESL One Cologne 2014: Ninjas in Pyjamas DreamHack Winter 2014: Team LDLC.com ESL One Katowice 2015: Fnatic ESL One Cologne 2015: Fnatic DreamHack Club-Napoca 2015: Team Envy MLG Columbus 2016: Luminosity Gaming ESL One Cologne 2016: SK Gaming ELEAGUE Atlanta 2017: Astralis PGL Kraków 2017: Gambit ELEAGUE Boston 2018: Cloud9 FACEIT London 2018: Astralis IEM Katowice 2019: Astralis StarLadder Berlin 2019: Astralis PGL Stockholm 2021: Na’Vi PGL Antwerp 2022: FaZe Clan IEM Rio 2022: Outsiders BLAST.tv Paris 2023: ?

Suomalaismenestystäkin on nähty vuosien aikana arvoturnauksessa, kun suomalaispelaajista rakennettu ENCE-joukkue ylsi yllätyshopealle Katowicessa keväällä 2019. Parhaiten suomalaispelaajista on menestynyt Aleksi ”allu” Jalli, joka on kaksinkertainen hopeamitalisti (Katowice 2015 ja 2019).