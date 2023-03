Main ContentPlaceholder

Esports

Tänään julkaistiin 5 tähden helmi – Resident Evil 4 on jo nyt yksi vuoden parhaista peleistä

Resident Evil 4 (2023) on toimintaa ja kauhua yhdistelevä peli, josta on vaikea keksiä mitään huonoa. 18 vuoden ikäraja on täysin perusteltu.

Resident Evil 4:n uusioversio nostaa ennestään jo erinomaisen pelin aivan uudelle tasolle.