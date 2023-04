Turussa keksittiin poikkeuksellinen tapa auttaa Ukrainaa: ”Aihe on herkkä, mutta...”

Death From Above -peli, jossa ohjataan ukrainalaista droneoperaattoria, sai alkunsa Turussa.

Saksalainen pelijulkaisija Lesser Evil tuo pian myyntiin suomalaisen Rockodile Gamesin pääosin tekemän Death From Above -pelin.

Peli sijoittuu jo yli vuoden kestäneeseen Ukrainan sotaan. Pelissä ohjataan ukrainalaista droneoperaattoría, joka käy ”superlennokilla” taistelua venäläisiä vastaan muun muassa tuhoamalla näiden tankkeja. Dronella pitää myös pelastaa arvokkaita tarvikkeita – kuten pesukoneita – ja korjata viestintälinjoja.

Steam-sivulla Dearth From Abovea kuvaillaan kevyeksi arcade-peliksi, jonka on tehnyt pääosin pieni suomalaisstudio yhdessä Octobear Knight Gamesin ukrainalaisen työntekijän kanssa. Death From Above julkaistaan huhti-kesäkuun aikana kesken kehityksen eli early accessina pc:lle.

Rockodile Games on turkulainen pelistudio, jonka Joni Kuusisto perusti vuonna 2013 yliopistokavereidensa kanssa. Se on julkaissut viisi omaa peliä, mutta työskennellyt myös muiden tekemien pelien parissa. Yhtiöllä on neljä täysipäiväistä työntekijää.

Kickstarter-kampanjasivulla kerrotaan Death From Aboven syntyneen studion tekemästä dronepelistä. Lesser Evilin lähdettyä julkaisijaksi visio kuitenkin kasvoi. Samalla tekijätiimi laajentui, kun suomalaisten rinnalle tuli käsipareja Ukrainasta, Puolasta, Saksasta, Kazakstanista ja Portugalista.

Tekijät tiedostavat pelin puhuttavan sen aiheen takia, mutta toivovat siitä olevan kuitenkin iloa pelaajille. Pelien uskotaan voivan vaikuttaa maailmaan muun median tavoin.

– Aihe on herkkä, mutta pyrkimyksemme on auttaa Ukrainaa. Autan mieluummin nyt kuin odotan hetkeä, jolloin tämä peli otettaisiin vastaan vähemmän tunteita herättävänä. Death From Above lahjoittaa suurimman osan tuloistaan Ukrainan auttamiseen ja lisää tietoisuutta Venäjän aloittamasta sodasta, Rockodile Gamesin toimitusjohtaja Kuusisto kommentoi asiaa Kickstarterissa.

Tekijät ohjaavat aluksi 30 prosenttia nettomyynneistä ukrainalaisille Come Back Alive- ja Army of Drones -hyväntekeväisyysjärjestöille. Prosenttimäärä nostetaan 70:een, kun tekijät ovat saaneet myynneillä kuitattua kehityskulunsa. Voittoa projektilla ei ole tarkoitus tehdä.

Kickstarter-tukikampanja päättyy 8. huhtikuuta. Asetettu 25 000 euron tavoite on jo täyttynyt. Rahaa on kerätty lupaamalla lisäyksiä, kuten kuvitettu intro ja outro, varta vasten pelille tehty soundtrack sekä äänet hahmoille. Kielivaihtoehdot ovat englanti ja ukraina, mutta venäläiset puhuvat pelissä venäjää.